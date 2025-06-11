Тереза ищет счастье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дикарка» по пьесе Жана Ануя

Действие происходит во Франции. Главная героиня произведения Тереза ищет счастье, но вызывает своей искренностью у окружающих ее людей лишь недоумение и возмущение.

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 28-29 июня премьеру спектакля «Дикарка». В основе лежит одноименная комедийная пьеса Жана Ануя.

Режиссером выступила Амра Капба. Роли исполнят Дарья Андронова-Шугалей, Владимир Лаппо, Светлана Вайсхайм, Руслан Сидоренко, Андрей Некрасов, Ксения Троянова

Премьерные показы пройдут 28 и 29 июня в 19:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Жан Ануй — французский драматург, сценарист, режиссер. Один из создателей так называемой интеллектуальной драмы.

Как писали Юга.ру, 14 июня в Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль «Натворили».