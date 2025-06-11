Тереза ищет счастье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дикарка» по пьесе Жана Ануя

Краснодарский край

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  • Кадр из промо-ролика к спектаклю «Дикарка» © Скриншот фото из телеграм-канала «Свои» арт-пространство»
    Кадр из промо-ролика к спектаклю «Дикарка» © Скриншот фото из телеграм-канала «Свои» арт-пространство»

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Арт-пространство «Свои» анонсировало на 28-29 июня премьеру спектакля «Дикарка». В основе лежит одноименная комедийная пьеса Жана Ануя. 

Действие происходит во Франции. Главная героиня произведения Тереза ищет счастье, но вызывает своей искренностью у окружающих ее людей лишь недоумение и возмущение.

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Премьерные показы пройдут 28 и 29 июня в 19:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Жан Ануй — французский драматург, сценарист, режиссер. Один из создателей так называемой интеллектуальной драмы.

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Тереза ищет счастье. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дикарка» по пьесе Жана Ануя
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