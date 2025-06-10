В Краснодаре пройдут бесплатные променад-концерты. Узнали, где и когда
Краснодарцев приглашают послушать живую музыку в парках города (0+)
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила об открытии сезона променад-концертов коллективов творческого объединения «Премьера».
Концерты будут проходить в июне и августе по выходным дням. По субботам можно будет послушать музыку в Городском саду, а по воскресеньям — в Чистяковской Роще.
«Краснодарцы и гости города смогут послушать классическую музыку, джаз и увидеть выступления хореографического ансамбля», — прокомментировала мэрия.
Концерты, музыкальный маркет и барбекю:
Ближайшие концерты пройдут 14 и 15 июня в 19:00. Краснодарцев ждет выступление оркестра Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник». Вход свободный.
Также пресс-служба краснодарской мэрии анонсировала на 12 июня старт цикла «Карасунские музыкальные вечера». Променад-концерты будут проходить все лето по четвергам в 19:00.
Ближайшее выступление состоится 12 июня. Краснодарцев ждет праздничный концерт «Пою тебе, Россия» солистов Музыкального шоу-театра «Премьера» с участием русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» народной артистки России Раисы Гончаровой.
«Карасунские музыкальные вечера» будут проходить в Летнем театре Дворца искусств «Премьера» по улице Стасова, 175. Вход по пригласительным бесплатным билетам. Получить билеты можно в территориальных центрах или в общественных организациях Карасунского округа.
Как писали Юга.ру, 18 июня в Краснодаре пройдет акустический квартирник «Творец и муза».