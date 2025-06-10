В Краснодаре пройдут бесплатные променад-концерты. Узнали, где и когда

Концерты будут проходить в июне и августе по выходным дням. По субботам можно будет послушать музыку в Городском саду, а по воскресеньям — в Чистяковской Роще.

Ближайшие концерты пройдут 14 и 15 июня в 19:00. Краснодарцев ждет выступление оркестра Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник». Вход свободный.

Также пресс-служба краснодарской мэрии анонсировала на 12 июня старт цикла «Карасунские музыкальные вечера». Променад-концерты будут проходить все лето по четвергам в 19:00.

Ближайшее выступление состоится 12 июня. Краснодарцев ждет праздничный концерт «Пою тебе, Россия» солистов Музыкального шоу-театра «Премьера» с участием русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» народной артистки России Раисы Гончаровой.

«Карасунские музыкальные вечера» будут проходить в Летнем театре Дворца искусств «Премьера» по улице Стасова, 175. Вход по пригласительным бесплатным билетам. Получить билеты можно в территориальных центрах или в общественных организациях Карасунского округа.