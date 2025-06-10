«Еще не успели облюбовать туристы». В Геленджике открыли новый пляж

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Pressа без пресса» https://t.me/gelenkurortt/13542
    © Скриншот из телеграм-канала «Pressа без пресса» https://t.me/gelenkurortt/13542

В Геленджике в микрорайоне Голубая бухта появился новый пляж. В соцсетях пишут, что вода там чище, чем в центре

10 июня телеграм-канал «Pressа без пресса» опубликовал кадры нового пляжа, который оборудовали на улице Санаторной в микрорайоне Голубая бухта в Геленджике. Очевидцы сообщили, что на других прибрежных территориях курорта уже много людей, а эту «еще не успели облюбовать туристы»

В Геленджике море прогрелось до 22 °C:

По данным из соцсетей, море в Голубой бухте открытое, поэтому водообновление происходит быстрее, чем на центральных пляжах Геленджика. Вход в воду там пологий, а глубина нарастает постепенно на протяжении 150-200 метров от берега. 

Напомним, что в Геленджике 1 июня стартовал курортный сезон. В этом году там ожидается еще больший наплыв туристов из-за недоступности Анапы — до 4,7 млн отдыхающих.

Отметим, что прошлым летом курорт посетили 4 млн и почти 100 тыс. человек. Это в 35 раз больше, чем официальное количество населения. Местные жители жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. В июле ежедневно отключали свет и воду, из-за энергоаварий не работали рестораны и аттракционы, пляжи были переполнены, а в жилых районах не успевали вывозить мусор.

Как писали Юга.ру, туроператоры предположили, что летом цены на размещение в отелях Геленджика вырастут более чем на 20%.

Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

Новости

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей заменят коллектор. Из-за ремонта движение перекроют на 2,5 месяца
В Краснодаре пройдут бесплатные променад-концерты. Узнали, где и когда
«Еще не успели облюбовать туристы». В Геленджике открыли новый пляж
Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе
В Сочи прокуратура закрыла наркоцентр. Пациентов содержали в плохих условиях
В Краснодаре построят новый корпус краевой больницы за 1 млрд рублей

Лента новостей

День России
Вчера, 13:31
День России
История и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Сегодня, 12:21 Реклама
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»?
Точки над «ё»
Вчера, 18:10
Точки над «ё»
Почему седьмая буква алфавита требует защиты — и при чём здесь Путин, Пушкин и Шнуров

Реклама на сайте