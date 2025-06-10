«Еще не успели облюбовать туристы». В Геленджике открыли новый пляж

10 июня телеграм-канал «Pressа без пресса» опубликовал кадры нового пляжа, который оборудовали на улице Санаторной в микрорайоне Голубая бухта в Геленджике. Очевидцы сообщили, что на других прибрежных территориях курорта уже много людей, а эту «еще не успели облюбовать туристы».

По данным из соцсетей, море в Голубой бухте открытое, поэтому водообновление происходит быстрее, чем на центральных пляжах Геленджика. Вход в воду там пологий, а глубина нарастает постепенно на протяжении 150-200 метров от берега.



Напомним, что в Геленджике 1 июня стартовал курортный сезон. В этом году там ожидается еще больший наплыв туристов из-за недоступности Анапы — до 4,7 млн отдыхающих.



Отметим, что прошлым летом курорт посетили 4 млн и почти 100 тыс. человек. Это в 35 раз больше, чем официальное количество населения. Местные жители жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. В июле ежедневно отключали свет и воду, из-за энергоаварий не работали рестораны и аттракционы, пляжи были переполнены, а в жилых районах не успевали вывозить мусор.