Краснодарцев приглашают на музыкальный опен-эйр. Выступят «Белки на акации», VanillaJam, DJ Cyxov и другие артисты (16+)

Творческий центр «Факультет» анонсировал на 14 июня музыкальный фестиваль «Натворили». Краснодарцев ждут выступления артистов под открытым небом, музыкальный маркет «Музторг», где можно будет приобрести винил, кассеты, компакт-диски и мерч, а также призы и барбекю.

«Будем подпевать знакомым трекам, ловить новые вайбы, лежать на пледах, пробовать вино, искать редкий винил, заплетать венки и просто быть — здесь, вместе, в ритме начала лета», — пишут организаторы в анонсе.

Организаторы сообщили редакции Юга.ру расписание:

15:00 — открытие фестиваля;

16:00 — 16:15 — выступление коллектива «Бриллиантики»;

16:20 — 16:27 — выступление Mltvicci;

16:27 — 16:35 — выступление коллектива «Любовная любовь»

16:40 — 16:55 — диджей-сет от DJ Cyxov;

17:00 — 17:30 — выступление Кети Шубитидзе;

17:40 — 18:30 — выступление группы «Кима»;

18:50 — 19:40 — выступление VanillaJam;

20:00 — 20:50 — выступление группы Nova;

21:10 — 22:10 — выступление группы «Белки на акации»;

22:20 — 23:00 — диджей-сет.

Мероприятие состоится 14 июня по улице Северной, 370. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.