В Краснодаре состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Страсти Христовы» © Скриншот видео с Rutube-канала «1movie»
    Кадр из трейлера к фильму «Страсти Христовы» © Скриншот видео с Rutube-канала «1movie»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 июня пройдет спецпоказ фильма «Страсти Христовы» (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 14 июня показ фильма «Страсти Христовы». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на арамейском языке, латыни и иврите с русскими субтитрами.

«Страсти Христовы» — двухчасовая библейская драма 2004 года от Мела Гибсона. Картина иллюстрирует 12 последних часов жизни Иисуса. Сюжет начинается с моления о чаше и заканчивается кратким описанием воскресения. 

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После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

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