В Краснодаре состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 июня пройдет спецпоказ фильма «Страсти Христовы» (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 14 июня показ фильма «Страсти Христовы». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на арамейском языке, латыни и иврите с русскими субтитрами.
«Страсти Христовы» — двухчасовая библейская драма 2004 года от Мела Гибсона. Картина иллюстрирует 12 последних часов жизни Иисуса. Сюжет начинается с моления о чаше и заканчивается кратким описанием воскресения.
«Страсти Христовы» — один из самых кассовых фильмов с рейтингом R (для зрителей старше 17 лет) за всю историю.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
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