В Краснодаре состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона

Критик Кира Кац анонсировала на 14 июня показ фильма «Страсти Христовы». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на арамейском языке, латыни и иврите с русскими субтитрами.

«Страсти Христовы» — двухчасовая библейская драма 2004 года от Мела Гибсона. Картина иллюстрирует 12 последних часов жизни Иисуса. Сюжет начинается с моления о чаше и заканчивается кратким описанием воскресения.