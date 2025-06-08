В Сочи зацвело дерево-бритва. Оно пахнет нашатырным спиртом и мазью Вишневского
В начале июня на курорте начал цвести дихотомантес тристаниеплодный
7 июня сочинский дендропарк «Южные культуры» сообщил, что на курорте зацвел дихотомантес тристаниеплодный. Растение еще называют деревом-бритвой из-за жесткой и шершавой коры. Древесина плотная и не тонет в воде.
Это очень редкое растение. Его родиной являются западные провинции Китая. Дерево востребовано на плантациях островов Тихого океана и Южной Америки. В других странах встречается в единичных экземплярах.
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Цветение дихотомантеса сопровождается резким запахом, в котором чувствуются ноты нашатырного спирта и мази Вишневского.
Растение имеет уникальные тритерпеновые гликозиды, которые сейчас активно изучают фармацевты. В Китае корни дерева применяют в традиционной медицине для борьбы с воспалениями.
Как писали Юга.ру, в лесах Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений Кавказа — ясенец.