В Сочи зацвело дерево-бритва. Оно пахнет нашатырным спиртом и мазью Вишневского

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»

В начале июня на курорте начал цвести дихотомантес тристаниеплодный

7 июня сочинский дендропарк «Южные культуры» сообщил, что на курорте зацвел дихотомантес тристаниеплодный. Растение еще называют деревом-бритвой из-за жесткой и шершавой коры. Древесина плотная и не тонет в воде.

Это очень редкое растение. Его родиной являются западные провинции Китая. Дерево востребовано на плантациях островов Тихого океана и Южной Америки. В других странах встречается в единичных экземплярах.

Читайте также:

Цветение дихотомантеса сопровождается резким запахом, в котором чувствуются ноты нашатырного спирта и мази Вишневского.

Растение имеет уникальные тритерпеновые гликозиды, которые сейчас активно изучают фармацевты. В Китае корни дерева применяют в традиционной медицине для борьбы с воспалениями.

Как писали Юга.ру, в лесах Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений Кавказа — ясенец.

Курорты и туризм Растениеводство Сочи

Новости

Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года
В Сочи зацвело дерево-бритва. Оно пахнет нашатырным спиртом и мазью Вишневского
В Краснодаре в кино показывают феминистский боди-хоррор «Гадкая сестра»
В Краснодаре из поликлиники уволились все педиатры. Что говорят в Минздраве?
Мэрия Краснодара показала, как объезжать Западный Обход, который начали ремонтировать
Двенадцатилетней Саше Горбуновой из Лабинска требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?

Лента новостей

Реклама на сайте