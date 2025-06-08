В Сочи зацвело дерево-бритва. Оно пахнет нашатырным спиртом и мазью Вишневского

7 июня сочинский дендропарк «Южные культуры» сообщил, что на курорте зацвел дихотомантес тристаниеплодный. Растение еще называют деревом-бритвой из-за жесткой и шершавой коры. Древесина плотная и не тонет в воде.

Это очень редкое растение. Его родиной являются западные провинции Китая. Дерево востребовано на плантациях островов Тихого океана и Южной Америки. В других странах встречается в единичных экземплярах.