В лесах Сочи зацвело одно из самых ядовитых растений Кавказа. Его пары могут обжечь и вызвать аллергию

В конце мая в лесах Сочи начал цвести ясенец кавказский

21 мая пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что в горах курорта зацвел ясенец кавказский. Травянистое растение с розовыми цветами, похожими на орхидею, опасно. «Его цветы и семенные коробочки выделяют эфирные масла, которые вызывают глубокие химические ожоги кожи. Сначала вы ничего не почувствуете, но через несколько часов появится покраснение, волдыри и даже ожоги второй степени», — рассказали специалисты нацпарка.

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Ясенец кавказский выделяет аромат, напоминающий лимон. Вдыхание может обжечь слизистые и вызвать аллергию. Отравление сопровождается недомоганием, головной болью, повышением температуры тела. Кроме того, в период созревания семян растение в большом количестве выделяет эфирные масла. Если поднести огонь, они вспыхнут с хлопком, а сам ясенец останется невредимым. За это растение называют «неопалимая купина» или «огонь-цветок».