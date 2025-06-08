В Краснодаре из поликлиники уволились все педиатры. Что говорят в Минздраве?
В сети появилась информация, что в краснодарской поликлинике №13 на улице Бовкуна нет педиатров
5 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» сообщил, что в поликлинике №13 по улице Бовкуна сложилась критическая ситуация — все врачи-педиатры уволились. По информации источника, это произошла из-за неудобного расположения медицинского учреждения.
Поликлиника находится поселками Индустриальным и Российским. Затрудненность проезда и постоянные дорожные заторы отпугнули врачей, которые не захотели устраиваться на работу.
В результате родители вынуждены обращаться за медицинской помощью в старую поликлинику, что спровоцировало значительное увеличение очередей.
Пресс-служба поликлиники №13 сообщила, что знает о проблеме и пытается решить ее.
«Отметим, что неотложенная помощь детям не была прекращена: в амбулатории работает фельдшер. Заведующая амбулаторией также маршрутизирует пациентов по оказанию плановой помощи. В ближайшее время в амбулаторию будет организован выезд педиатров для оказания плановой медицинской помощи детям», — заявили в медучреждении.
Как писали Юга.ру, в краснодарском медцентре появилось караоке с диагнозами.