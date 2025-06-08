В Краснодаре из поликлиники уволились все педиатры. Что говорят в Минздраве?

В сети появилась информация, что в краснодарской поликлинике №13 на улице Бовкуна нет педиатров

5 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» сообщил, что в поликлинике №13 по улице Бовкуна сложилась критическая ситуация — все врачи-педиатры уволились. По информации источника, это произошла из-за неудобного расположения медицинского учреждения.

Поликлиника находится поселками Индустриальным и Российским. Затрудненность проезда и постоянные дорожные заторы отпугнули врачей, которые не захотели устраиваться на работу.