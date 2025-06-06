Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов уходит в отставку

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Алексей Шипилов уходит с поста председателя краевого суда

6 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Алексей Шипилов уйдет с поста председателя регионального суда. Он возглавлял орган государственной власти шесть лет. Его полномочия истекают 19 июня.

Шипилова наградили медалью «За безупречную службу».

Алексей Шипилов родился в Белгородской области. Окончил юридический факультет местного госуниверситета. В 1998–2004 годах работал в прокуратуре. С 2004 по 2007-й занимал должность судьи Октябрьского райсуда Белгорода, специализировался на уголовных делах.

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В 2007 году Шипилова назначили судьей областного суда, спустя два года — председателем районного суда, а в августе 2010-го — председателем областного суда. 19 июня 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем кубанского крайсуда.

27 июня, когда судьям региона представляли нового председателя, адвокат Алексей Аванесян провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО.

В августе Шипилов подписал приказ, которым изменил составы судей по специализациям. После этого «золотую судью» Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов.

Как писали Юга.ру, разыскиваемую Елену Хахалеву задержали в конце января в бакинском аэропорту при прохождении паспортного контроля. Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи.

Краснодар Правосудие Суд

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