Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов уходит в отставку
Алексей Шипилов уходит с поста председателя краевого суда
6 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Алексей Шипилов уйдет с поста председателя регионального суда. Он возглавлял орган государственной власти шесть лет. Его полномочия истекают 19 июня.
Шипилова наградили медалью «За безупречную службу».
Алексей Шипилов родился в Белгородской области. Окончил юридический факультет местного госуниверситета. В 1998–2004 годах работал в прокуратуре. С 2004 по 2007-й занимал должность судьи Октябрьского райсуда Белгорода, специализировался на уголовных делах.
В 2007 году Шипилова назначили судьей областного суда, спустя два года — председателем районного суда, а в августе 2010-го — председателем областного суда. 19 июня 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем кубанского крайсуда.
27 июня, когда судьям региона представляли нового председателя, адвокат Алексей Аванесян провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО.
В августе Шипилов подписал приказ, которым изменил составы судей по специализациям. После этого «золотую судью» Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов.
Как писали Юга.ру, разыскиваемую Елену Хахалеву задержали в конце января в бакинском аэропорту при прохождении паспортного контроля. Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи.