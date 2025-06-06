Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов уходит в отставку

Алексей Шипилов уходит с поста председателя краевого суда

6 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Алексей Шипилов уйдет с поста председателя регионального суда. Он возглавлял орган государственной власти шесть лет. Его полномочия истекают 19 июня. Шипилова наградили медалью «За безупречную службу». Алексей Шипилов родился в Белгородской области. Окончил юридический факультет местного госуниверситета. В 1998–2004 годах работал в прокуратуре. С 2004 по 2007-й занимал должность судьи Октябрьского райсуда Белгорода, специализировался на уголовных делах.

Читайте также: В России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков

В 2007 году Шипилова назначили судьей областного суда, спустя два года — председателем районного суда, а в августе 2010-го — председателем областного суда. 19 июня 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем кубанского крайсуда. 27 июня, когда судьям региона представляли нового председателя, адвокат Алексей Аванесян провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. В августе Шипилов подписал приказ, которым изменил составы судей по специализациям. После этого «золотую судью» Елену Хахалеву отстранили от ведения процессов.