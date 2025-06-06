Российский бренд одежды Befree устроил летнюю распродажу со скидками до 60% на Авито

В официальном аккаунте Befree на Авито стартовала распродажа со скидками до 60% на все летние вещи. В ассортименте более 1,5 тысяч товаров: шорты, юбки, футболки, блузы, брюки и топы

Российский бренд одежды Befree появился на платформе в конце 2024 года, а в июне 2025-го запустил первую большую распродажу со скидкой 60%. Как указано на сайте, все вещи можно заказать с Авито Доставкой и бесплатно вернуть в случае необходимости.

Абсолютный лидер продаж на Авито этой весной — Lime — занял 26% объема продаж популярных российских брендов. На втором месте — Befree (15%). Замыкает тройку лидеров среди российских марок — 12STOREEZ (14% продаж). O’Stin и Zarina делят четвертую позицию — по 13% среди российских брендов.

Весной 2025 года интерес к популярным российским брендам продолжил расти. Лидер роста продаж за год — Lime , одежду этого бренда на Авито с марта по май покупали на 44% чаще, чем в аналогичном периоде 2024 года. На втором месте — Gloria Jeans (+32%). Вещи от Zarina стали покупать на 25% чаще, Befree — на 20%. Замыкает пятерку брендов с самым заметным ростом продаж этой весной на Авито O’Stin — плюс 16% год к году.

В преддверии лета пользователи платформы активно покупали товары для летнего гардероба. Например, продажи женских юбок выросли на 32% относительно зимнего сезона. Среди россиянок особенно популярны модели годе максимальной длины из джинсовой ткани или удлиненные фасоны льняных изделий.

Продажи женских платьев увеличились на 11%. В этом году россияне предпочитают яркие сарафаны с цветочным принтом и лаконичные модели из хлопка свободного кроя. Лен в 2025 году переживает новую волну популярности, особенно перед началом жаркого летнего сезона. Заметным спросом пользуются рубашки из хлопка пастельных и ярких цветов.

Мужчины этой весной тоже активно готовились к лету: продажи шорт для мужчин на Авито выросли в три раза относительно прошедшей зимы. Также на платформе в преддверии лета популярны хлопковые и джинсовые брюки карго и брюки-парашюты.