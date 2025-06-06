Предложение подержанных авто на Авито взлетело на 90% за год

Резкий рост числа объявлений от частных продавцов (90% за год) стал главным трендом вторичного авторынка и одной из тем конференции автоэкспертов Haraba 2025 от Авито Авто

На шестой федеральной конференции для профессиональных продавцов Haraba от Авито Авто собрались более 1000 участников: автоэксперты, профпродавцы, дилеры и лидеры мнений. Они обсудили ключевые тренды рынка.

Главный тренд: взрывная конкуренция на вторичном рынке Количество объявлений о продаже авто от частных собственников на Авито Авто во II квартале 2025 года выросло на 90% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Предложения от профпродавцов увеличились на 15%, от дилеров — на 12%.

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Китайский автопром — полноценный игрок Доля китайских машин на вторичном рынке выросла почти в 7 раз за два года: с 0,8% в I квартале 2023 года до 5,4% в начале 2025 года. У профпродавцов доля китайских машин в предложении выросла с 0,5% до 4,4%. Участники отметили: китайский автопром превратился в полноценного игрока, влияющего на спрос, предложение и ожидания покупателей.

Репутация в цифровой среде — ориентир для покупателя Пользователи все чаще контактируют через чаты: доля переписок в коммуникации с профпродавцами достигла 57%. По данным AutoTrader, 97% покупателей считают отзывы важными при решении о покупке, а 84% доверяют отзывам как советам друзей.

Как показало исследование Авито Авто, «зеленый», высокий, рейтинг репутации увеличивает количество звонков продавцу на 30%. А маркировка «Надежный партнер» (доступна после верификации на платформе) также значительно повышает доверие и конверсию. Директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто Сергей Хахулин связывает эти изменения с развитием цифровых сервисов и ростом профессионального сообщества. По его словам, 77% покупателей просматривают профиль продавца и отзывы о нем, а 45% покупателей готовы контактировать с продавцом, прошедшим верификацию на площадке.

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Основатель Alexey_avto Алексей Соловьев отметил существенный рост профессиональных продавцов на вторичном рынке: «Я уверен, что прозрачность — неизбежное направление развитие отрасли. Участники рынка, не готовые принять новые правила честной игры, рискуют остаться за бортом прогресса и упустить возможности для развития своего бизнеса и получения прибыли».