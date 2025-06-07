Краснодарцев приглашают на показ и обсуждение аниме о привидениях и инопланетянах

Первый сезон сериала повествует о старшекласснице Момо Аясэ, которая верит в привидений. Однажды она знакомится с парнем Кэном Такакурой, который убежден в существовании инопланетян. Они начинают спорить, пытаясь навязать друг другу свою точку зрения, и решают посетить оккультные места.

Картина «Дандадан» основана на одноименной манге Юкинобу Тацу и совмещает элементы боевика, хоррора, комедии и подростковой драмы.

Во втором сезоне зрители увидят путешествие Момо Аясэ и Кэна Такакура в квартал горячих источников. Им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи.

Помимо трех серий, краснодарцы увидят эксклюзивное интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой. После просмотра пройдет обсуждение ленты с японистом, кандидатом исторических наук, доцентом Александрой Дружининой.

Картину покажут на японском языке с русскими субтитрами. Просмотр состоится 16 июня в 19:00 в кинотеатре «Каро 8» по улице Володи Головатого, 313. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.