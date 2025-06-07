Краснодарцев приглашают на показ и обсуждение аниме о привидениях и инопланетянах

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера аниме «Дандадан: Злой глаз» © Скриншот видео Rutube-канала Amediateka
    Кадр из трейлера аниме «Дандадан: Злой глаз» © Скриншот видео Rutube-канала Amediateka

В Краснодаре пройдет показ аниме-сериала «Дандадан: Злой глаз» (18+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 16 июня премьерный показ первых трех эпизодов второго сезона аниме-сериала «Дандадан: Злой глаз».

Картина «Дандадан» основана на одноименной манге Юкинобу Тацу и совмещает элементы боевика, хоррора, комедии и подростковой драмы.

Первый сезон сериала повествует о старшекласснице Момо Аясэ, которая верит в привидений. Однажды она знакомится с парнем Кэном Такакурой, который убежден в существовании инопланетян. Они начинают спорить, пытаясь навязать друг другу свою точку зрения, и решают посетить оккультные места.

Баба-Яга возвращается:

Во втором сезоне зрители увидят путешествие Момо Аясэ и Кэна Такакура в квартал горячих источников. Им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи.

Помимо трех серий, краснодарцы увидят эксклюзивное интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой. После просмотра пройдет обсуждение ленты с японистом, кандидатом исторических наук, доцентом Александрой Дружининой.

Картину покажут на японском языке с русскими субтитрами. Просмотр состоится 16 июня в 19:00 в кинотеатре «Каро 8» по улице Володи Головатого, 313. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают финальную часть «Миссия невыполнима», но под другим названием. 

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