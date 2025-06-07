Двенадцатилетней Саше Горбуновой из Лабинска требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?

Диагноз ДЦП Саше поставили в год. Ее возили в клиники, санатории и к разным специалистам. В четыре года девочка стала вставать на четвереньки и говорить отдельные слова, в шесть — пытаться ходить в ходунках.



В 2019 году при поддержке благотворителей Саша начала лечиться в таганрогском реабилитационном центре. Позже «Русфонд» помог оплатить курсы терапии. Девочка научилась самостоятельно сидеть, ходить с поддержкой, понятно говорить и разборчиво писать.



Несколько лет назад врачи провели две операции по госквоте: на левом и на правом тазобедренных суставах. Долгое время Саша была обездвижена, ей пришлось заново учиться садиться, вставать, удерживать равновесие. Оплатить послеоперационную реабилитацию также помог «Русфонд».



Сейчас девочка легко сидит на полу, стоит у опоры, управляет инвалидной коляской двумя руками, но мечтает ходить. Врачи ждут ее для продолжения лечения.



«У Саши детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. В 2021 году она перенесла операцию на левом тазобедренном суставе, в 2023 году — на правом, и оба раза период восстановления был очень длительным. Самостоятельно девочка не ходит, передвигается в инвалидном кресле-коляске. Цель реабилитации — научить Сашу стоять без опоры и ходить с ходунками», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Людмила Чёрикова.



Мама Саши воспитывает дочку одна. Ей сложно самостоятельно собрать средства на оплату лечения. Всего требуется 181 280 рублей .

Как помочь Саше?