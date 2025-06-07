Двенадцатилетней Саше Горбуновой из Лабинска требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?
«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Лабинска на реабилитацию
Диагноз ДЦП Саше поставили в год. Ее возили в клиники, санатории и к разным специалистам. В четыре года девочка стала вставать на четвереньки и говорить отдельные слова, в шесть — пытаться ходить в ходунках.
В 2019 году при поддержке благотворителей Саша начала лечиться в таганрогском реабилитационном центре. Позже «Русфонд» помог оплатить курсы терапии. Девочка научилась самостоятельно сидеть, ходить с поддержкой, понятно говорить и разборчиво писать.
Несколько лет назад врачи провели две операции по госквоте: на левом и на правом тазобедренных суставах. Долгое время Саша была обездвижена, ей пришлось заново учиться садиться, вставать, удерживать равновесие. Оплатить послеоперационную реабилитацию также помог «Русфонд».
Сейчас девочка легко сидит на полу, стоит у опоры, управляет инвалидной коляской двумя руками, но мечтает ходить. Врачи ждут ее для продолжения лечения.
«У Саши детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. В 2021 году она перенесла операцию на левом тазобедренном суставе, в 2023 году — на правом, и оба раза период восстановления был очень длительным. Самостоятельно девочка не ходит, передвигается в инвалидном кресле-коляске. Цель реабилитации — научить Сашу стоять без опоры и ходить с ходунками», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Людмила Чёрикова.
Мама Саши воспитывает дочку одна. Ей сложно самостоятельно собрать средства на оплату лечения. Всего требуется 181 280 рублей.
Как помочь Саше?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Горбуновой);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Горбуновой. Без НДС.
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