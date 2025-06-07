Краснодарский «Один театр» покажет спектакль о программисте, который писал код для нейросети, но что-то пошло не так
В «Одном театре» пройдет премьера спектакля «Сценарий неслучившегося». В нем сыграют артисты Молодежного и Драмтеатра
Пресс-служба «Одного театра» сообщила Юга.ру о подготовке финальной премьеры сезона — спектакля «Сценарий неслучившегося». Режиссером стал заслуженный артист Краснодарского края, сооснователь «Одного театра» и главреж Краснодарского театра драмы Арсений Фогелев.
По сюжету программисту Дмитрию необходимо написать код для нейросети, которая могла бы общаться, как реальный человек, минуя цензуру и ограничения. Но что-то неожиданно идет не так. Героям придется разобраться, почему так случилось и что делать с последствиями выхода системы из-под контроля.
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Программиста и его друга сыграют заслуженные артисты Краснодарского края и актеры Драмтеатра Михаил Дубовский и Алексей Мосолов. Роль еще одного приятеля главного героя исполнит актер Молодежного театра Александр Теханович. Роль жены Дмитрия досталась актрисе «Театра Старого парка» в Кабардинке Ирине Мальцевой.
«Декорации погрузят в атмосферу квартиры, из которой еще не успел выветриться дух 90-х. В этом антураже герои столкнутся со странностями человеческого бытия и покажут себя совершенно уязвимыми и наивными, но от этого только более живыми и притягательными», — отмечает пресс-служба.
Премьерные показы спектакля состоятся 11 и 12 июня в 20:30. Билеты от 900 до 1700 рублей. «Один театр» находится по улице Коммунаров, 268, литер В.
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