Краснодарский «Один театр» покажет спектакль о программисте, который писал код для нейросети, но что-то пошло не так

В «Одном театре» пройдет премьера спектакля «Сценарий неслучившегося». В нем сыграют артисты Молодежного и Драмтеатра

По сюжету программисту Дмитрию необходимо написать код для нейросети, которая могла бы общаться, как реальный человек, минуя цензуру и ограничения. Но что-то неожиданно идет не так. Героям придется разобраться, почему так случилось и что делать с последствиями выхода системы из-под контроля.

Программиста и его друга сыграют заслуженные артисты Краснодарского края и актеры Драмтеатра Михаил Дубовский и Алексей Мосолов. Роль еще одного приятеля главного героя исполнит актер Молодежного театра Александр Теханович. Роль жены Дмитрия досталась актрисе «Театра Старого парка» в Кабардинке Ирине Мальцевой.

«Декорации погрузят в атмосферу квартиры, из которой еще не успел выветриться дух 90-х. В этом антураже герои столкнутся со странностями человеческого бытия и покажут себя совершенно уязвимыми и наивными, но от этого только более живыми и притягательными», — отмечает пресс-служба.