В Анапе на Пионерском проспекте загорелся парк аттракционов. В соцсетях появились кадры с черным дымом

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Анапа»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Анапа»

В Анапе произошел пожар в парке аттракционов «Джунгли»

6 июня в телеграм-канале «ЧП Анапа» в 12:38 стали появляться многочисленные видео пожара в местном парке аттракционов «Джунгли». По словам очевидцев, клубы дыма были видны с разных районов города.

На месте происшествия работают пожарные, Росгвардия и полиция. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки.

На одном из видео видно, что огонь полностью уничтожил один из павильонов парка.

В 13:47 мэрия Анапы сообщила, что открытое горение в парке «Джунгли» удалось ликвидировать, однако пожарные продолжают работать на месте. Площадь возгорания составила 650 кв. метров. Были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.