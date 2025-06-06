В Анапе на Пионерском проспекте загорелся парк аттракционов. В соцсетях появились кадры с черным дымом

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Анапа»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Анапа»

В Анапе произошел пожар в парке аттракционов «Джунгли»

6 июня в телеграм-канале «ЧП Анапа» в 12:38 стали появляться многочисленные видео пожара в местном парке аттракционов «Джунгли». По словам очевидцев, клубы дыма были видны с разных районов города.

На месте происшествия работают пожарные, Росгвардия и полиция. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки.

На одном из видео видно, что огонь полностью уничтожил один из павильонов парка. 

В 13:47 мэрия Анапы сообщила, что открытое горение в парке «Джунгли» удалось ликвидировать, однако пожарные продолжают работать на месте. Площадь возгорания составила 650 кв. метров. Были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в Темрюке вторые сутки горит мусорный полигон.

Анапа МЧС Пожары Происшествия

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