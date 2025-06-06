Бесплатный опен-эйр электронной и экспериментальной музыки «Мурмурация» пройдет в центре Краснодара (18+)

Краснодарское промо «Мур» анонсировало бесплатный опен-эйр электронной и экспериментальной музыки «Мурмурация», который пройдет 8 июня в баре «Дом культуры», входящем в «Барный союз» (Красная, 70).

«Мурмурация» — место, где электронная музыка становится стаей. Где каждый импульс, каждый звук — часть общего полета», — гласит официальное описание события.

«Всегда можно сказать новое слово в контексте музыкального времяпрепровождения в Краснодаре. Данное событие в основном адресовано тем, кто питает интерес к нетипичной музыке. Приходите услышать что-то новое, познакомиться с единомышленниками и музыкантами», — сообщили организаторы корреспонденту Юга.ру.

С диджей-сетами и лайвами выступят восемь артистов.

Rambal Cochet (live) — недавно перебравшийся из Санкт-Петербурга в Краснодар Константин Исаев aka Volta Cab. В новом проекте автор идет по пути становления ранней гипнотической электроники 1990-х, прогрессив-хауса нулевых, нью эйджа и классического гоа-транса со своим неповторимым видением новой волны и переосмыслением танцевальной музыки 1990-х.

«Сцена переживает, наверное, свое лучшее время. Конечно, бывают печальные моменты, как закрытие «Армы», но светлых пятен куда больше. Радует, что родная сцена стала дружнее. От грядущего мероприятия ожидаю максимально кутежа!» — рассказал Исаев корреспонденту Юга.ру.