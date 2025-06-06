В Краснодаре пройдет бесплатный фестиваль электронной и экспериментальной музыки
Бесплатный опен-эйр электронной и экспериментальной музыки «Мурмурация» пройдет в центре Краснодара (18+)
Краснодарское промо «Мур» анонсировало бесплатный опен-эйр электронной и экспериментальной музыки «Мурмурация», который пройдет 8 июня в баре «Дом культуры», входящем в «Барный союз» (Красная, 70).
«Мурмурация» — место, где электронная музыка становится стаей. Где каждый импульс, каждый звук — часть общего полета», — гласит официальное описание события.
«Всегда можно сказать новое слово в контексте музыкального времяпрепровождения в Краснодаре. Данное событие в основном адресовано тем, кто питает интерес к нетипичной музыке. Приходите услышать что-то новое, познакомиться с единомышленниками и музыкантами», — сообщили организаторы корреспонденту Юга.ру.
С диджей-сетами и лайвами выступят восемь артистов.
Rambal Cochet (live) — недавно перебравшийся из Санкт-Петербурга в Краснодар Константин Исаев aka Volta Cab. В новом проекте автор идет по пути становления ранней гипнотической электроники 1990-х, прогрессив-хауса нулевых, нью эйджа и классического гоа-транса со своим неповторимым видением новой волны и переосмыслением танцевальной музыки 1990-х.
«Сцена переживает, наверное, свое лучшее время. Конечно, бывают печальные моменты, как закрытие «Армы», но светлых пятен куда больше. Радует, что родная сцена стала дружнее. От грядущего мероприятия ожидаю максимально кутежа!» — рассказал Исаев корреспонденту Юга.ру.
Stereo Сross — мультиинструменталист, продюсер и диджей из Краснодара. Известен активной деятельностью на платформе Soundcloud и релизами на зарубежных лейблах.
«Сейчас, в период эмоциональных контрастов и относительно нестабильной реальности, — отличное время для самых смелых решений в музыке и в творчестве целом. Не гонитесь за количеством прослушиваний — делайте культуру», — сказал Stereo Сross.
Fmsao — основной проект Евгения Щукина, сооснователя лейбла Fuselab. Артист также известен как WOLS, Narcissi. Создает музыку в жанрах от лоу-фай эмбиента до полновесных танцевальных аранжировок с отголосками IDM и acid-музыки.
Джаз, хип-хоп и ретроэлектроника:
Cat Gray Eyes — краснодарский саунд-продюсер, диджей, основатель лейбла [shi o kiku]. Его стиль — это своеобразная инди-электроника с большим жанровым разбросом, уверенной мелодической составляющей и непредсказуемым сведением треков.
Summer-kun. (live) — саунд-продюсер и соорганизатор «Мурмурации». Создает музыку, пропитанную воздушными, меланхоличными битами, ломаными ритмами и атмосферными текстурами в духе британского дабстепа.
Также выступят диджеи Herbarium, Ultrabiologique и Dwnchrs.
Как сообщали Юга.ру, 14 июня в Японском саду парка «Краснодар» состоится концерт этно-коллектива Artisun.