Джаз, хип-хоп и ретроэлектроника. В Краснодаре выступит WOLS Live Quartet
Краснодарский коллектив WOLS Live Quartet выступит в «Доме культуры» при поддержке диджеев (18+)
Краснодарский электронный проект WOLS Live Quartet анонсировал живой концерт 7 июня в баре «Дом культуры». Это третье выступление коллектива с конца 2010-х. Концерт поддержат диджеи Stranger Dances и Barmazuta.
WOLS Live Quartet — проект, выпускающий электронную музыку на лейбле Fuselab и объединивший музыкантов из разных культурных сообществ Краснодара. Их симбиоз соединяет обрывки джаза, уличные ритмы хип-хопа и джангла, ретрофутуристические электронные пассажи и космический даб.
С 2015 года концертный состав электронного проекта WOLS расширился до квартета, в который, помимо основателя Евгения Щукина (aka Fmsao) с тех пор входят барабанщик Алексей Попков (группа «Ярость»), трубач Юрий Сабитов (Краснодарский джазовый оркестр Ильи Филиппова) и басист Александр Пилькевич (Краснодарский академический театр драмы им. Горького)
Евгений Щукин поделился воспоминаниями с корреспондентом Юга.ру:
«Потихоньку стали везде выступать в Краснодаре, ездили на море, играли на фестивалях Geek Picnic, «Стереопикник», на всех пикниках, которые в светлую бытность конца десятых активно проводились в Краснодаре. А потом появились другие проекты, семейные хлопоты, дети, работа. Наша музыкальная вселенная ненадолго свернулась в точку, чтобы когда-нибудь снова развернуться в новый виток.
2019:
Судьба свела нас на персональной выставке Саши Масло в мае 2022 года. Разговорились с Юрой и Лехой, вспомнили былое... И начали с чистого листа — без жестких аранжировок, без рамок. Просто джемовали, импровизировали, каждый вносил что-то свое. Эти спонтанные идеи постепенно складывались в паттерны, которые потом оттачивали и воспроизводили. Так вернулись к истокам — к свободной и живой концепции, с которой начинали. Переосмысляем старые темы, создаем свежий материал — и чувствуем, что выходим на другой уровень».
Юрий Сабитов рассказал о той же паузе так:
«С тех пор мы не просто коллеги — мы стали близкими друзьями. Всей группой, семьями. После нашумевшего периода 2015-2018 годов был большой перерыв. Но августовский концерт 2024 года стал перезагрузкой — будто открылось второе дыхание. Мы вернулись другими — с новым опытом, более осознанными, но с прежней страстью. Это шанс грянуть еще громче. Ждем всех: и старых друзей, и новых слушателей. Встретимся на площадках Краснодарского края, а там, глядишь, и за его пределами».
Концерт состоится 7 июня на летней площадке бара «Дом Культуры», улица Красная, 70/1. Открытие дверей и начало в 19:00. Билеты будут продаваться на входе по 1000 рублей.
Как сообщали Юга.ру, 14 июня в Японском саду парка «Краснодар» состоится концерт этно-коллектива Artisun.