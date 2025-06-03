Джаз, хип-хоп и ретроэлектроника. В Краснодаре выступит WOLS Live Quartet

Краснодарский электронный проект WOLS Live Quartet анонсировал живой концерт 7 июня в баре «Дом культуры». Это третье выступление коллектива с конца 2010-х. Концерт поддержат диджеи Stranger Dances и Barmazuta.

WOLS Live Quartet — проект, выпускающий электронную музыку на лейбле Fuselab и объединивший музыкантов из разных культурных сообществ Краснодара. Их симбиоз соединяет обрывки джаза, уличные ритмы хип-хопа и джангла, ретрофутуристические электронные пассажи и космический даб.

С 2015 года концертный состав электронного проекта WOLS расширился до квартета, в который, помимо основателя Евгения Щукина (aka Fmsao) с тех пор входят барабанщик Алексей Попков (группа «Ярость»), трубач Юрий Сабитов (Краснодарский джазовый оркестр Ильи Филиппова) и басист Александр Пилькевич (Краснодарский академический театр драмы им. Горького)

Евгений Щукин поделился воспоминаниями с корреспондентом Юга.ру:

«Потихоньку стали везде выступать в Краснодаре, ездили на море, играли на фестивалях Geek Picnic, «Стереопикник», на всех пикниках, которые в светлую бытность конца десятых активно проводились в Краснодаре. А потом появились другие проекты, семейные хлопоты, дети, работа. Наша музыкальная вселенная ненадолго свернулась в точку, чтобы когда-нибудь снова развернуться в новый виток.