Астрономы приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на Луну в Новороссийске и Абрау-Дюрсо

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

В Новороссийске и Абрау-Дюрсо с 6 по 9 июня пройдут космические показы. Узнали расписание (0+)

Астроклуб «Звездонавты» анонсировал космические показы через телескоп на 6, 7 и 9 июня.

6 и 9 июня с 20:00 до 22:00 на Луну можно будет посмотреть в Новороссийске. Телескоп будет стоять на набережной возле памятника Неизвестному матросу;

7 июня с 20:00 до 22:00 астроклуб впервые проведет выездной показ в Абрау-Дюрсо. В телескоп можно будет посмотреть на набережной.

В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна:

«Впереди выходные, на небе весь вечер сияет Луна, а по прогнозу стоят исключительно теплая и ясная погода. И это значит, что ближайшие три дня мы снова всех желающих приглашаем на тротуарки», — прокомментировали организаторы.

На встречи ждут как взрослых, так и детей. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 7 и 8 июня в парке «Краснодар» пройдут концерты оркестров при свечах. 

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