Астрономы приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на Луну в Новороссийске и Абрау-Дюрсо

В Новороссийске и Абрау-Дюрсо с 6 по 9 июня пройдут космические показы. Узнали расписание (0+)

Астроклуб «Звездонавты» анонсировал космические показы через телескоп на 6, 7 и 9 июня.

6 и 9 июня с 20:00 до 22:00 на Луну можно будет посмотреть в Новороссийске. Телескоп будет стоять на набережной возле памятника Неизвестному матросу;

7 июня с 20:00 до 22:00 астроклуб впервые проведет выездной показ в Абрау-Дюрсо. В телескоп можно будет посмотреть на набережной.