Астрономы приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на Луну в Новороссийске и Абрау-Дюрсо
В Новороссийске и Абрау-Дюрсо с 6 по 9 июня пройдут космические показы. Узнали расписание (0+)
Астроклуб «Звездонавты» анонсировал космические показы через телескоп на 6, 7 и 9 июня.
6 и 9 июня с 20:00 до 22:00 на Луну можно будет посмотреть в Новороссийске. Телескоп будет стоять на набережной возле памятника Неизвестному матросу;
7 июня с 20:00 до 22:00 астроклуб впервые проведет выездной показ в Абрау-Дюрсо. В телескоп можно будет посмотреть на набережной.
В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна:
«Впереди выходные, на небе весь вечер сияет Луна, а по прогнозу стоят исключительно теплая и ясная погода. И это значит, что ближайшие три дня мы снова всех желающих приглашаем на тротуарки», — прокомментировали организаторы.
На встречи ждут как взрослых, так и детей. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 7 и 8 июня в парке «Краснодар» пройдут концерты оркестров при свечах.