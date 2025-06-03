В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна. Она будет розовой?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

11 июня жители Кубани смогут наблюдать редкое полнолуние

Московский планетарий сообщил, что 11 июня жители России смогут увидеть полнолуние, которое именуют «клубничным». Название пришло из культуры индейцев и связано с сезоном сбора ягоды.

Особенность этого события в том, что спутник Земли будет находиться в самом низком положении над горизонтом в Северном полушарии. Лучшее время для наблюдения — с 21:30 до 22:30. Следующий подобный случай произойдет только в 2043 году.

В небе над Кубанью заметили световые столбы:

Некоторые СМИ пишут, что «клубничная» Луна будет с легким розоватым оттенком. Однако в краснодарском астроклубе «Вега» сообщили Юга.ру, что название никак не связано с цветом небесного тела.

«Лососевая, бобровая и прочие названия ведут свое происхождение из альманаха для фермеров США, в котором отсылают к обозначениям полнолуний племенами индейцев. Вот сейчас сезон клубники, поэтому появился такой термин», — прокомментировали в астроклубе «Вега».

Как писали Юга.ру, в июне планету настигнут очень сильные магнитные бури — 4, 5, 6, 14, 24, 25, 26, 27 и 28 числа.

Космос Краснодар Наука

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В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна. Она будет розовой?
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