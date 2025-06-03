В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна. Она будет розовой?

Особенность этого события в том, что спутник Земли будет находиться в самом низком положении над горизонтом в Северном полушарии. Лучшее время для наблюдения — с 21:30 до 22:30. Следующий подобный случай произойдет только в 2043 году.

Московский планетарий сообщил , что 11 июня жители России смогут увидеть полнолуние, которое именуют «клубничным». Название пришло из культуры индейцев и связано с сезоном сбора ягоды.

Некоторые СМИ пишут, что «клубничная» Луна будет с легким розоватым оттенком. Однако в краснодарском астроклубе «Вега» сообщили Юга.ру, что название никак не связано с цветом небесного тела.

«Лососевая, бобровая и прочие названия ведут свое происхождение из альманаха для фермеров США, в котором отсылают к обозначениям полнолуний племенами индейцев. Вот сейчас сезон клубники, поэтому появился такой термин», — прокомментировали в астроклубе «Вега».