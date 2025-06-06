Шесть трамваев в Краснодаре изменят маршруты 6 и 7 июня. Делимся расписанием

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что вечером 6 и 7 июня изменится работа шести трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Садовой и Кузнечной.

В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов:

Расписание отправления последних рейсов:



Трамвай № 2:

от улицы Декабристов 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 22:30;

от улицы Индустриальной 6 июня — в 21:15, 7 июня — в 21:44.

Трамвай № 3:

от улицы Декабристов 6 июня — в 22:00, 7 июня — в 22:15;

от Западного депо 6 июня — в 21:09, 7 июня — в 21:26.

Трамвай № 15:

от ж/д вокзала Краснодар-1 6 июня — в 21:04, 7 июня — в 21:14;

от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 22:01.

Трамвай № 20:

от улицы Декабристов 6 и 7 июня — в 22:00;

от Хладокомбината 6 июня — в 21:51, 7 июня— в 21:41.

Трамвай № 21:

из Юбилейного микрорайона 6 июня — в 20:44, 7 июня — в 20:38;

от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:51, 7 июня — в 21:36.

После 21:00 трамваи проследуют из Юбилейного микрорайона до улицы Декабристов, а после 21:20 — до Индустриальной.



Трамвай № 22:

от улицы Димитрова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 21:48;

от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 21:51.

После 22:20 трамваи от улицы Петра Метальникова будут следовать до Димитрова по Коммунаров и Гоголя.