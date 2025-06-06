Шесть трамваев в Краснодаре изменят маршруты 6 и 7 июня. Делимся расписанием
Из-за ремонта путей изменится схема движения трамваев №2, 3, 15, 20, 21 и 22
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 6 и 7 июня изменится работа шести трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Садовой и Кузнечной.
В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов:
Расписание отправления последних рейсов:
Трамвай № 2:
- от улицы Декабристов 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 22:30;
- от улицы Индустриальной 6 июня — в 21:15, 7 июня — в 21:44.
Трамвай № 3:
- от улицы Декабристов 6 июня — в 22:00, 7 июня — в 22:15;
- от Западного депо 6 июня — в 21:09, 7 июня — в 21:26.
Трамвай № 15:
- от ж/д вокзала Краснодар-1 6 июня — в 21:04, 7 июня — в 21:14;
- от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 22:01.
Трамвай № 20:
- от улицы Декабристов 6 и 7 июня — в 22:00;
- от Хладокомбината 6 июня — в 21:51, 7 июня— в 21:41.
Трамвай № 21:
- из Юбилейного микрорайона 6 июня — в 20:44, 7 июня — в 20:38;
- от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:51, 7 июня — в 21:36.
После 21:00 трамваи проследуют из Юбилейного микрорайона до улицы Декабристов, а после 21:20 — до Индустриальной.
Трамвай № 22:
- от улицы Димитрова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 21:48;
- от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 21:51.
После 22:20 трамваи от улицы Петра Метальникова будут следовать до Димитрова по Коммунаров и Гоголя.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей.