Шесть трамваев в Краснодаре изменят маршруты 6 и 7 июня. Делимся расписанием

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за ремонта путей изменится схема движения трамваев №2, 3, 15, 20, 21 и 22

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 6 и 7 июня изменится работа шести трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Садовой и Кузнечной.

В Краснодаре перекроют три перекрестка из-за ремонта трамвайных переездов:

Расписание отправления последних рейсов:

Трамвай № 2:

  • от улицы Декабристов 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 22:30;
  • от улицы Индустриальной 6 июня — в 21:15, 7 июня — в 21:44.

Трамвай № 3:

  • от улицы Декабристов 6 июня — в 22:00, 7 июня — в 22:15;
  • от Западного депо 6 июня — в 21:09, 7 июня — в 21:26.

Трамвай № 15:

  • от ж/д вокзала Краснодар-1 6 июня — в 21:04, 7 июня — в 21:14;
  • от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 22:01.

Трамвай № 20:

  • от улицы Декабристов 6 и 7 июня — в 22:00;
  • от Хладокомбината 6 июня — в 21:51, 7 июня— в 21:41.

Трамвай № 21:

  • из Юбилейного микрорайона 6 июня — в 20:44, 7 июня — в 20:38;
  • от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:51, 7 июня — в 21:36.

После 21:00 трамваи проследуют из Юбилейного микрорайона до улицы Декабристов, а после 21:20 — до Индустриальной.

Трамвай № 22:

  • от улицы Димитрова 6 июня — в 21:38, 7 июня — в 21:48;
  • от улицы Петра Метальникова 6 июня — в 21:59, 7 июня — в 21:51.

После 22:20 трамваи от улицы Петра Метальникова будут следовать до Димитрова по Коммунаров и Гоголя.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей.

Город Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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