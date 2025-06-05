В Краснодаре отремонтируют улицу Лаперуза. Жители давно жаловались на ее состояние

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 12 по 15 июня на улице Лаперуза проведут ремонтные работы. В этот период перекроют проезд от улицы Дорожной до Генерала Петрова.

В дептрансе уточнили, что выехать с прилегающих улиц не получится.

Водителей попросили использовать альтернативные маршруты по улицам Комарова, 1-го Мая, Кирилла Россинского, Краеведа Соловьева и Командорской.



Напомним, что жители Краснодара много лет жалуются на состояние пыльной улицы Лаперуза. Власти пообещали начать ремонт в конце 2025 года или в 2026 году. Работы проведет компания «Инсити». Стоимость проекта — 500 млн рублей, который включает строительство четырехполосной дороги.



По данным 93.RU, улицу Лаперуза хотели начать реконструировать еще четыре года назад.