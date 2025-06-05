В Краснодаре отремонтируют улицу Лаперуза. Жители давно жаловались на ее состояние
На улице Лаперуза в Краснодаре начнутся ремонтные работы. На участке ограничат движение транспорта
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 12 по 15 июня на улице Лаперуза проведут ремонтные работы. В этот период перекроют проезд от улицы Дорожной до Генерала Петрова.
В дептрансе уточнили, что выехать с прилегающих улиц не получится.
Водителей попросили использовать альтернативные маршруты по улицам Комарова, 1-го Мая, Кирилла Россинского, Краеведа Соловьева и Командорской.
Напомним, что жители Краснодара много лет жалуются на состояние пыльной улицы Лаперуза. Власти пообещали начать ремонт в конце 2025 года или в 2026 году. Работы проведет компания «Инсити». Стоимость проекта — 500 млн рублей, который включает строительство четырехполосной дороги.
По данным 93.RU, улицу Лаперуза хотели начать реконструировать еще четыре года назад.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 июня начнется реконструкция Западного Обхода. Мэр города заявил, что «будут ограничения движения, а, значит, и пробки».