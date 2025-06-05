В Воронежской области из-за повреждения ж/д путей встали поезда на юг. Соцсети сообщают о взрыве

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал , что повреждение полотна заметил машинист одного из составов.

5 июня официальный новостной канал Юго-Восточной железной дороги сообщил , что в Воронежской области на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны произошло повреждение ж/д путей. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают оперативные службы.

Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок:

Телеграм-канал Baza пишет, что на ж/д путях в Воронежской области произошел взрыв. Повреждены четыре шпалы и сам рельс.

Как сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры», задерживаются как минимум 21 поезд, следующий в Сочи, Анапу, Севастополь, Евпаторию, Сухум, Кисловодск, Нальчик.

Составы, выехавшие с юга, тоже задерживаются. Проверить местонахождение поезда можно через сервис РЖД «Фактическое движение поездов».