В Воронежской области из-за повреждения ж/д путей встали поезда на юг. Соцсети сообщают о взрыве
На перегоне Евдаково — Сагуны произошло повреждение железнодорожного полотна
5 июня официальный новостной канал Юго-Восточной железной дороги сообщил, что в Воронежской области на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны произошло повреждение ж/д путей. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают оперативные службы.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что повреждение полотна заметил машинист одного из составов.
Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок:
Телеграм-канал Baza пишет, что на ж/д путях в Воронежской области произошел взрыв. Повреждены четыре шпалы и сам рельс.
Как сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры», задерживаются как минимум 21 поезд, следующий в Сочи, Анапу, Севастополь, Евпаторию, Сухум, Кисловодск, Нальчик.
Составы, выехавшие с юга, тоже задерживаются. Проверить местонахождение поезда можно через сервис РЖД «Фактическое движение поездов».
Как писали Юга.ру, 3 июня на Крымском мосту произошел взрыв. Движение по переправе останавливали дважды.