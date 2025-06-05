В Воронежской области из-за повреждения ж/д путей встали поезда на юг. Соцсети сообщают о взрыве

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На перегоне Евдаково — Сагуны произошло повреждение железнодорожного полотна

5 июня официальный новостной канал Юго-Восточной железной дороги сообщил, что в Воронежской области на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны произошло повреждение ж/д путей. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают оперативные службы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что повреждение полотна заметил машинист одного из составов.

Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок:

Телеграм-канал Baza пишет, что на ж/д путях в Воронежской области произошел взрыв. Повреждены четыре шпалы и сам рельс.

Как сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры», задерживаются как минимум 21 поезд, следующий в Сочи, Анапу, Севастополь, Евпаторию, Сухум, Кисловодск, Нальчик.

Составы, выехавшие с юга, тоже задерживаются. Проверить местонахождение поезда можно через сервис РЖД «Фактическое движение поездов».

Как писали Юга.ру, 3 июня на Крымском мосту произошел взрыв. Движение по переправе останавливали дважды.

Дороги Железная дорога Поезда Происшествия Ремонт дорог РЖД Транспорт

Новости

Российский союз туриндустрии призвал власти Анапы пересмотреть решение о закрытии замазученных пляжей
Онкологи Краснодара вымогали деньги у пациентов за процедуры и госпитализации — СМИ
В Краснодаре отремонтируют улицу Лаперуза. Жители давно жаловались на ее состояние
Удар током, кишечные инфекции, штрафы. Власти Краснодара напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах
Краснодарцев приглашают на субботник и черенкование растений
Трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России. Проезд из Москвы до Сочи обойдется в 5,8 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на сайте