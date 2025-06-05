В Новороссийске и Абрау-Дюрсо временно запретят гулять по газонам и выгуливать собак из-за обработки

Телеграм-канал «МКУ «УЖКХ города» Новороссийск» сообщил, что с 22:00 5 июня до 6:00 6 июня в городских парках и зеленых зонах будут травить американских белых бабочек.



Жителей Новороссийска попросили не заходить без защитной экипировки на обработанные территории, не выгуливать домашних животных, не разрешать детям играть на газонах и не прикасаться к траве и земле. Зеленые зоны буду опасны для посещения еще час после завершения работ.