В Новороссийске и Абрау-Дюрсо временно запретят гулять по газонам и выгуливать собак из-за обработки
На территории Новороссийска и Абрау-Дюрсо будут травить белых бабочек. Эти насекомые повреждают деревья и кустарники
Телеграм-канал «МКУ «УЖКХ города» Новороссийск» сообщил, что с 22:00 5 июня до 6:00 6 июня в городских парках и зеленых зонах будут травить американских белых бабочек.
Жителей Новороссийска попросили не заходить без защитной экипировки на обработанные территории, не выгуливать домашних животных, не разрешать детям играть на газонах и не прикасаться к траве и земле. Зеленые зоны буду опасны для посещения еще час после завершения работ.
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Специалисты обработают территории:
- улица Свободы;
- улица Новороссийской Республики;
- улица Суворовская;
- улица Губернского (между Свободы и площадью Героев);
- улица Советов (между Кутузовской и Свободы по нечетной стороне);
- улица Мира, 19 (зеленая зона в районе памятника «Девочка на шаре»);
- улица Малоземельская, 11а (зеленая зона вокруг здания);
- улица 9 Января;
- улица Золотаревского;
- улица Карамзина (в районе домов 25/27, 33, 43 со стороны Алексеева);
- улица Алексеева;
- улица Свердлова;
- улица Исаева;
- улица Октябрьская;
- улица Рубина;
- улица Дзержинского;
- станица Натухаевская, улица Фрунзе (парк);
- хутор Семигорский, парковая зона;
- село Гайдук, улица Ясельная, 6 (парк);
- село Абрау-Дюрсо, улицы Октябрьская и Промышленная, район остановочного комплекса «Стадион»;
- улица Волгоградская, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
- улица Украинская, 3;
- улица Гладкова;
- улица Сакко и Ванцетти;
- улица Героев Десантников, 57а, со стороны библиотеки Пушкина, аллея;
- улица Вити Новицкого, 8-10;
- улица Советов, 26, 22, 16, 10.
Американская белая бабочка повреждает много видов плодовых и ягодных кустарников. Насекомые особенно активны ночью. При большом количестве бабочек деревья могут остаться без листвы.
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