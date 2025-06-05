В Новороссийске и Абрау-Дюрсо временно запретят гулять по газонам и выгуливать собак из-за обработки

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя rawpixel.com с сайта freepik.com
    © Фото пользователя rawpixel.com с сайта freepik.com

На территории Новороссийска и Абрау-Дюрсо будут травить белых бабочек. Эти насекомые повреждают деревья и кустарники

Телеграм-канал «МКУ «УЖКХ города» Новороссийск» сообщил, что с 22:00 5 июня до 6:00 6 июня в городских парках и зеленых зонах будут травить американских белых бабочек.

Жителей Новороссийска попросили не заходить без защитной экипировки на обработанные территории, не выгуливать домашних животных, не разрешать детям играть на газонах и не прикасаться к траве и земле. Зеленые зоны буду опасны для посещения еще час после завершения работ.

В Краснодарском крае после зимы погибло до 80% пчел:

Специалисты обработают территории:

  • улица Свободы;
  • улица Новороссийской Республики;
  • улица Суворовская;
  • улица Губернского (между Свободы и площадью Героев);
  • улица Советов (между Кутузовской и Свободы по нечетной стороне);
  • улица Мира, 19 (зеленая зона в районе памятника «Девочка на шаре»);
  • улица Малоземельская, 11а (зеленая зона вокруг здания);
  • улица 9 Января;
  • улица Золотаревского;
  • улица Карамзина (в районе домов 25/27, 33, 43 со стороны Алексеева);
  • улица Алексеева;
  • улица Свердлова;
  • улица Исаева;
  • улица Октябрьская;
  • улица Рубина;
  • улица Дзержинского;
  • станица Натухаевская, улица Фрунзе (парк);
  • хутор Семигорский, парковая зона;
  • село Гайдук, улица Ясельная, 6 (парк);
  • село Абрау-Дюрсо, улицы Октябрьская и Промышленная, район остановочного комплекса «Стадион»;
  • улица Волгоградская, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
  • улица Украинская, 3;
  • улица Гладкова;
  • улица Сакко и Ванцетти;
  • улица Героев Десантников, 57а, со стороны библиотеки Пушкина, аллея;
  • улица Вити Новицкого, 8-10;
  • улица Советов, 26, 22, 16, 10.

Американская белая бабочка повреждает много видов плодовых и ягодных кустарников. Насекомые особенно активны ночью. При большом количестве бабочек деревья могут остаться без листвы.

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодарском крае начался сезон клещей. Они могут переносить болезнь Лайма.

Абрау-Дюрсо Город Животные Насекомые Новороссийск общество Растениеводство

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