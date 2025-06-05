Краснодарцев приглашают на субботник и черенкование растений

Краснодарский край

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  • Субботник © Фото Юга.ру
    Субботник © Фото Юга.ру

В Краснодаре пройдет два экологических мероприятия (0+)

Организация «Помоги городу» анонсировала на 7 июня субботник. Он пройдет в Народном парке в учхозе «Кубань» в 11:00. На субботнике краснодарцы огородят приствольные круги платанов и засыпят их щепой. 

«В 2021 году активистами АНО «Помоги городу» в рамках проекта «Укоренись в Краснодаре» была высажена платановая аллея в учхозе «Кубань». Деревья вырастили сами активисты из семян. Но мало посадить, нужно ещё взрастить. Сейчас молодым платанам угрожают косильщики», — прокомментировали организаторы.

Также организаторы отметили, что всего необходимо защитить около 100 деревьев.

В Краснодаре при реконструкции Западного обхода вырубят более 2 тыс. деревьев:

После субботника планируется пикник. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Также 7 июня состоится другое экологическое мероприятие — черенкование, рассада и посев новых растений в экоцентре «Чистая среда». 

«Если вы никогда не пробовали — не волнуйтесь, администратор экоцентра Виталий Павлов с радостью поделится своими знаниями и научит вас всем секретам размножения растений», — пишут организаторы.

Также в экоцентре краснодарцы смогут увидеть «дикие» картофель, помидоры, подсолнухи и пшеницу.

Мероприятие состоится 7 июня в 17:00 во дворике «Чистой среды» по улице Одесской, 48В. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Как писали Юга.ру, 7 июня в Краснодаре пройдет антикнижный пикник. 

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