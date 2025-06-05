Краснодарцев приглашают на субботник и черенкование растений

Организация «Помоги городу» анонсировала на 7 июня субботник. Он пройдет в Народном парке в учхозе «Кубань» в 11:00. На субботнике краснодарцы огородят приствольные круги платанов и засыпят их щепой.

«В 2021 году активистами АНО «Помоги городу» в рамках проекта «Укоренись в Краснодаре» была высажена платановая аллея в учхозе «Кубань». Деревья вырастили сами активисты из семян. Но мало посадить, нужно ещё взрастить. Сейчас молодым платанам угрожают косильщики», — прокомментировали организаторы.

Также организаторы отметили, что всего необходимо защитить около 100 деревьев.