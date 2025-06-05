Краснодарцев приглашают на субботник и черенкование растений
В Краснодаре пройдет два экологических мероприятия (0+)
Организация «Помоги городу» анонсировала на 7 июня субботник. Он пройдет в Народном парке в учхозе «Кубань» в 11:00. На субботнике краснодарцы огородят приствольные круги платанов и засыпят их щепой.
«В 2021 году активистами АНО «Помоги городу» в рамках проекта «Укоренись в Краснодаре» была высажена платановая аллея в учхозе «Кубань». Деревья вырастили сами активисты из семян. Но мало посадить, нужно ещё взрастить. Сейчас молодым платанам угрожают косильщики», — прокомментировали организаторы.
Также организаторы отметили, что всего необходимо защитить около 100 деревьев.
В Краснодаре при реконструкции Западного обхода вырубят более 2 тыс. деревьев:
После субботника планируется пикник. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Также 7 июня состоится другое экологическое мероприятие — черенкование, рассада и посев новых растений в экоцентре «Чистая среда».
«Если вы никогда не пробовали — не волнуйтесь, администратор экоцентра Виталий Павлов с радостью поделится своими знаниями и научит вас всем секретам размножения растений», — пишут организаторы.
Также в экоцентре краснодарцы смогут увидеть «дикие» картофель, помидоры, подсолнухи и пшеницу.
Мероприятие состоится 7 июня в 17:00 во дворике «Чистой среды» по улице Одесской, 48В. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Как писали Юга.ру, 7 июня в Краснодаре пройдет антикнижный пикник.