Краснодарцев приглашают посмотреть на Луну через телескоп

Краснодарский край

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  • Лунное затмение © Фото с сайта nasa.gov
    Лунное затмение © Фото с сайта nasa.gov

5 июня астроклуб «Вега» устраивает космический показ (0+)

Астроклуб «Вега» анонсировал на 5 июня космический показ через большой телескоп. Встреча пройдет в микрорайоне Гидростроителей на Николаевском бульваре с 19:30 до 23:00. Точное местоположение можно узнать у организаторов. Вход свободный.

В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна:

Через телескоп желающие смогут понаблюдать за внеземными объектами, присмотреться к шаровому звездному скоплению M13 и увидеть двойные звезды.

«5 июня прогнозируют безоблачное небо вечером. К тому же, сейчас очень красивая фаза Луны, она растущая, а кратеры выразительные», — пишут организаторы в анонсе.

Организаторы отметили, что просмотр будет интересен как детям, так и взрослым, а также посоветовали взять спрей от комаров.

Как писали Юга.ру, 7 июня в Краснодаре пройдет антикнижный пикник. 

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