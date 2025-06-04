Краснодарцев приглашают посмотреть на Луну через телескоп
5 июня астроклуб «Вега» устраивает космический показ (0+)
Астроклуб «Вега» анонсировал на 5 июня космический показ через большой телескоп. Встреча пройдет в микрорайоне Гидростроителей на Николаевском бульваре с 19:30 до 23:00. Точное местоположение можно узнать у организаторов. Вход свободный.
В небе над Краснодарским краем появится «клубничная» Луна:
Через телескоп желающие смогут понаблюдать за внеземными объектами, присмотреться к шаровому звездному скоплению M13 и увидеть двойные звезды.
«5 июня прогнозируют безоблачное небо вечером. К тому же, сейчас очень красивая фаза Луны, она растущая, а кратеры выразительные», — пишут организаторы в анонсе.
Организаторы отметили, что просмотр будет интересен как детям, так и взрослым, а также посоветовали взять спрей от комаров.
Как писали Юга.ру, 7 июня в Краснодаре пройдет антикнижный пикник.