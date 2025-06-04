Аналитики назвали самые популярные смотровые площадки Краснодарского края

Всего на Кубани насчитывается 154 смотровых. На втором месте Москва и Московская область — там их 100. Замыкает тройку Санкт-Петербург и Ленинградская область с 77 популярными смотровыми площадками.

Сервис «Яндекс Карты» составил рейтинг регионов по числу обзорных площадок, с которых открываются красивые виды. Краснодарский край занял первое место на основе отзывов пользователей.

В региональный рейтинг вошли места с оценкой 5,0 и более чем с 50 отзывами. Первую строчку занимает площадка «800 ступеней» с видом на Черное море в селе Супсех близ Анапы.

На втором месте — участок с видом на Цемесскую бухту и Новороссийск. На третьем — смотровая «Ласточкины гнезда» на Лысой горе в селе Супсех под Анапой. Оттуда можно увидеть море, пляжи и живописные холмы.

В пятерку также вошли еще одна площадка близ Анапы в окружении гор и моря и смотровая в районе Геленджикской бухты на высоком обрывистом берегу.