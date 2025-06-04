Аналитики назвали самые популярные смотровые площадки Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Лестница «800 ступеней к морю» в Анапе © Фото Евгения Маханько
    Лестница «800 ступеней к морю» в Анапе © Фото Евгения Маханько

Сервис «Яндекс Карты» составил рейтинг регионов по числу лучших смотровых площадок

Сервис «Яндекс Карты» составил рейтинг регионов по числу обзорных площадок, с которых открываются красивые виды. Краснодарский край занял первое место на основе отзывов пользователей.

Всего на Кубани насчитывается 154 смотровых. На втором месте Москва и Московская область — там их 100. Замыкает тройку Санкт-Петербург и Ленинградская область с 77 популярными смотровыми площадками.

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В региональный рейтинг вошли места с оценкой 5,0 и более чем с 50 отзывами. Первую строчку занимает площадка «800 ступеней» с видом на Черное море в селе Супсех близ Анапы.

На втором месте — участок с видом на Цемесскую бухту и Новороссийск. На третьем — смотровая «Ласточкины гнезда» на Лысой горе в селе Супсех под Анапой. Оттуда можно увидеть море, пляжи и живописные холмы.

В пятерку также вошли еще одна площадка близ Анапы в окружении гор и моря и смотровая в районе Геленджикской бухты на высоком обрывистом берегу.

Как писали Юга.ру, водоросли уже окрасили в зеленый цвет пляжи Анапы.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Развлечения

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Аналитики назвали самые популярные смотровые площадки Краснодарского края
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