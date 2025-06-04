Четыре предпринимателя из Краснодарского края выиграли по 1 млн рублей на развитие бизнеса

Четыре бизнесмена из Краснодарского края победили во всероссийском конкурсе и получили по 1 млн рублей на развитие своих проектов

В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей гран-при — еще и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Алтае.

Среди победителей четыре предпринимателя из Краснодарского края: Юрий Авакьянц (отель «Морис»), Александра Давидян (ресторан «Хмели Сунели»), Дмитрий Сабуров (Parfumart) и Владимир Смоленко (ресторан Lino Italiano Bistro).

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Всего в конкурсе участвовали более 31 тыс. предпринимателей со всей страны. Отбор проходил в два этапа. На региональном уровне выбрали 1100 победителей — по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбера. На федеральном — отобрали 100 лучших проектов с высокими оценками клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.

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Премию вручали в 10 номинациях, включая ресторанный бизнес, гостиничное дело, торговлю, производство и сельское хозяйство.