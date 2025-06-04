Авито запустил новый рекламный кабинет для российского бизнеса

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Авито обновил рекламный кабинет для бизнеса. Теперь компании могут запускать рекламу и управлять продвижением самостоятельно из единого окна

Как сообщила пресс-служба Авито, теперь бренды смогут самостоятельно запускать рекламные кампании в кабинете платформы. Сервис подойдет для решения разных задач бизнеса: роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж.

Как это работает?

Платформа анализирует интересы пользователей и показывает им релевантные объявления. Например, если человек искал детские товары или услуги няни, ему могут предложить семейный автомобиль или выгодную ипотеку.

Реклама работает по аукционному принципу: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество объявления и его соответствие запросам аудитории. Цена клика начинается от 1 рубля.

Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса:

Два варианта оплаты:

  • за клик — от 1 рубля (удобно для продавцов).
  • за 1000 показов — выгодно для брендов.

Минимальный бюджет кампании — 5 000 рублей, а ставки можно регулировать вручную.

На старте запускать кампании можно в трех форматах:

  • текстово-графические блоки,
  • видео,
  • динамический баннер.

В 2025 году компания планирует расширить список рекламных форматов.

Читайте также: «Это был целый мир, а теперь его забирают». Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре.

Авито Бизнес-сообщество Интернет Малый и средний бизнес Реклама Торговля Экономика

Новости

Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах. В районе Высокого берега есть запах нефтепродуктов
В Краснодаре на улице покажут фильм, создателей которого обвинили в жестоком обращении с лошадью
Власти объяснили проблемы с мобильным интернетом в Ростове-на-Дону. Что говорят операторы?
Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Власти ищут финансирование
В Ростове-на-Дону 4 июня фиксируют сбои в работе интернета. Цены на такси взлетели в несколько раз
Предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать в школах с 2026 года

Лента новостей

Спи, как будто проблемы отменили
Вчера, 13:50 Реклама
Спи, как будто проблемы отменили
«Кубик сна», какао и другие способы побороть бессонницу без таблеток
В Краснодаре начнется 30-градусная жара
Вчера, 16:10
В Краснодаре начнется 30-градусная жара
Какая погода будет в июне?
Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах
Сегодня, 13:09
Жители Анапы взяли пробы морской воды на двух пляжах
В районе Высокого берега есть запах нефтепродуктов

Реклама на сайте