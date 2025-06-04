Авито запустил новый рекламный кабинет для российского бизнеса
Авито обновил рекламный кабинет для бизнеса. Теперь компании могут запускать рекламу и управлять продвижением самостоятельно из единого окна
Как сообщила пресс-служба Авито, теперь бренды смогут самостоятельно запускать рекламные кампании в кабинете платформы. Сервис подойдет для решения разных задач бизнеса: роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж.
Как это работает?
Платформа анализирует интересы пользователей и показывает им релевантные объявления. Например, если человек искал детские товары или услуги няни, ему могут предложить семейный автомобиль или выгодную ипотеку.
Реклама работает по аукционному принципу: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество объявления и его соответствие запросам аудитории. Цена клика начинается от 1 рубля.
Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса:
Два варианта оплаты:
- за клик — от 1 рубля (удобно для продавцов).
- за 1000 показов — выгодно для брендов.
Минимальный бюджет кампании — 5 000 рублей, а ставки можно регулировать вручную.
На старте запускать кампании можно в трех форматах:
- текстово-графические блоки,
- видео,
- динамический баннер.
В 2025 году компания планирует расширить список рекламных форматов.