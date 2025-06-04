Авито запустил новый рекламный кабинет для российского бизнеса

Авито обновил рекламный кабинет для бизнеса. Теперь компании могут запускать рекламу и управлять продвижением самостоятельно из единого окна

Как сообщила пресс-служба Авито, теперь бренды смогут самостоятельно запускать рекламные кампании в кабинете платформы. Сервис подойдет для решения разных задач бизнеса: роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж.

Как это работает?

Платформа анализирует интересы пользователей и показывает им релевантные объявления. Например, если человек искал детские товары или услуги няни, ему могут предложить семейный автомобиль или выгодную ипотеку.

Реклама работает по аукционному принципу: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество объявления и его соответствие запросам аудитории. Цена клика начинается от 1 рубля.