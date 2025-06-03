В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей появится пешеходный переход. Ранее там сбили двух школьников
Дептранс хочет оборудовать в районе школы № 111 пешеходный переход и «лежачих полицейских», но сроков не называет
Предыстория. 14 и 15 мая на проспекте Знаменского в районе школы № 111 сбили двух детей. Школьники перебегали дорогу в неположенном месте.
После этого жители Гидростроя создали коллективное обращение и попросили сделать пешеходный переход или светофор в месте, где дети регулярно пересекают дорогу.
3 июня телеграм-канал #GMRLIVE опубликовал фото письма, подписанного департаментом транспорта Краснодара. В документе говорится, что на проспекте Знаменского в районе школы № 111 установят пешеходный переход. Также проблемный участок дороги оборудуют «лежачими полицейскими».
Позже в телеграм-канале появилось голосование. Автор поста спрашивает у читателей, успеют ли власти установить пешеходный переход до начала нового учебного года. На момент написания новости проголосовали 684 человека. 56% отметили вариант «Да».
При этом о сроках реализации проекта в официальном документе не сообщается. В комментариях к посту люди пишут, что не верят, что в районе школы № 111 появится переход.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара планируют построить подземные переходы возле «Галереи» и «Красной Площади».