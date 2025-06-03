В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей появится пешеходный переход. Ранее там сбили двух школьников

Дептранс хочет оборудовать в районе школы № 111 пешеходный переход и «лежачих полицейских», но сроков не называет

Предыстория. 14 и 15 мая на проспекте Знаменского в районе школы № 111 сбили двух детей. Школьники перебегали дорогу в неположенном месте.



После этого жители Гидростроя создали коллективное обращение и попросили сделать пешеходный переход или светофор в месте, где дети регулярно пересекают дорогу.

3 июня телеграм-канал #GMRLIVE опубликовал фото письма, подписанного департаментом транспорта Краснодара. В документе говорится, что на проспекте Знаменского в районе школы № 111 установят пешеходный переход. Также проблемный участок дороги оборудуют «лежачими полицейскими».