В Краснодаре только 54% муниципального транспорта оснащены кондиционерами. Узнали, куда писать, если они не работают

КТТУ сообщило, куда жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте

Если в трамваях, троллейбусах и автобусах города устройство выключено или недостаточно охлаждает воздух, то жители могут написать жалобу в текстовом виде в WhatsApp МУП «КТТУ» по телефону: 8 (988) 461-95-32.

3 июня телеграм-канал «МУП «КТТУ» сообщил , что в Краснодаре возобновила работу горячая линия по вопросам функционирования кондиционеров в транспорте.

Отметим, что системой кондиционирования оснащены только 54% единиц подвижного состава МУП «КТТУ». По данным МУП «КТТУ» в Краснодаре ходит 695 единиц транспорта. Соответственно, системы кондиционирования есть в 375 транспортах.

В июне 2024 года кондиционерами были оснащены 50% трамваев, автобусов и троллейбусов: устройства были в 331 транспорте из 661.

Напомним, что синоптики прогнозируют рекордно жаркое лето на Кубани — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.