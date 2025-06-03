В Краснодаре только 54% муниципального транспорта оснащены кондиционерами. Узнали, куда писать, если они не работают

Краснодарский край

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  • Трамвай © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Трамвай © Фото Антона Быкова, Юга.ру

КТТУ сообщило, куда жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте

3 июня телеграм-канал «МУП «КТТУ» сообщил, что в Краснодаре возобновила работу горячая линия по вопросам функционирования кондиционеров в транспорте. 

Если в трамваях, троллейбусах и автобусах города устройство выключено или недостаточно охлаждает воздух, то жители могут написать жалобу в текстовом виде в WhatsApp МУП «КТТУ» по телефону: 8 (988) 461-95-32.

Депутат Милонов предложил штрафовать плохо пахнущих пассажиров:

Отметим, что системой кондиционирования оснащены только 54% единиц подвижного состава МУП «КТТУ». По данным МУП «КТТУ» в Краснодаре ходит 695 единиц транспорта. Соответственно, системы кондиционирования есть в 375 транспортах.

В июне 2024 года кондиционерами были оснащены 50% трамваев, автобусов и троллейбусов: устройства были в 331 транспорте из 661. 

Напомним, что синоптики прогнозируют рекордно жаркое лето на Кубани — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей. 

Как писали Юга.ру, на ремонт кондиционеров в троллейбусах и автобусах Краснодара потратят 9 млн рублей. 

Город Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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