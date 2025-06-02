В Краснодаре женщина покончила с собой после истязаний со стороны сожителя. Бастрыкин приказал провести проверку
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал выяснить обстоятельства самоубийства жительницы Краснодара
Предыстория. 30 мая в телеграм-канале «Осторожно, новости» появилась информация, что жительница Краснодара Виктория покончила с собой. Близкие утверждают, что у женщины не было мыслей о суициде.
1 июня информационный центр Следственного комитета России сообщил, что жительница Краснодара на протяжении долгого времени подвергалась побоям и истязаниям со стороны сожителя. В марте она перестала общаться с обидчиком, а после этого покончила жизнь самоубийством.
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Председатель СК Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову доложить о результатах проверки и обстоятельствах самоубийства.
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