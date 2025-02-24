В Краснодаре собираются закрыть дом-убежище для женщин и детей. В чем причина?

Благотворительный проект с 2021 года помогал женщинам, пострадавшим от домашнего насилия

24 февраля Яна Гундарова сообщила Юга.ру, что собирается закрыть дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Девушка запустила проект в 2021 году. «Уже три месяца проект уходит в долг. Мне больно от того, что так произошло. Когда мы переехали в новый дом, все стало очень сложно. Нам должны были поступать средства для его оплаты, но все изменилось. Мы должны 308 тыс. рублей», — рассказала Гундарова.

«Каждый месяц волнительно и страшно»: Репортаж из краснодарского дома-убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия

В доме-убежище на протяжении девяти месяцев женщины проходили восстановление по авторской программе и просто приходили в себя. С детьми работали социальный педагог и психолог. В разное время в доме-убежище жили около 20 человек. Аренда жилья и коммунальные услуги обходились в 155 тыс. рублей ежемесячно. Проект благотворительный, поэтому женщинам и детям приходилось рассчитывать только на неравнодушных людей и их материальную помощь. По словам Яны Гундаровой, сейчас в доме живет только одна семья, которую предстоит устроить в другое место. В феврале девушке позвонили восемь женщин с просьбой о помощи, но она не смогла их приютить.