ФК «Краснодар» поднял цены на абонементы на следующий сезон

Стоимость абонементов на матчи ФК «Краснодар» достигла 80 тыс. рублей

30 мая пресс-служба ФК «Краснодар» анонсировала старт продаж сезонных абонементов на сезон 2025/26. Пока купить их могут только владельцы прошлогодних. С 10 июня абонементы будут доступны для владельцев клубных карт, а с 16 июня — для всех желающих.

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Стоимость зависит от сектора, на который покупается абонемент. Сейчас цена достигает 80 тыс. рублей. Маломобильные группы населения (МГН) могут пройти на стадион за 4 тыс. рублей, а на фан-сектор (115) — за 10 тыс. рублей. В сезоне 2024/25 максимальная цена абонемента составляла 60 тыс. рублей. Проходка на фанатский сектор стоила 6 тыс. рублей, а для МГН — 2 тыс. рублей.

© Скриншот из телеграм-канала «ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/16291

Отметим, что покупателям абонемента не нужно отдельно покупать билеты на домашние матчи. За ними забронировано место на стадионе в секторе, на который приобреталась проходка. Перед началом игры билет появляется в личном кабинете на Госуслугах. При этом для посещения матчей РПЛ обязательно наличие Fan ID. Узнать подробности о ценах и способах покупки абонементов можно на сайте ФК «Краснодар». Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул.