ФК «Краснодар» поднял цены на абонементы на следующий сезон
Стоимость абонементов на матчи ФК «Краснодар» достигла 80 тыс. рублей
30 мая пресс-служба ФК «Краснодар» анонсировала старт продаж сезонных абонементов на сезон 2025/26. Пока купить их могут только владельцы прошлогодних.
С 10 июня абонементы будут доступны для владельцев клубных карт, а с 16 июня — для всех желающих.
Историческая победа «Краснодара»:
Стоимость зависит от сектора, на который покупается абонемент. Сейчас цена достигает 80 тыс. рублей. Маломобильные группы населения (МГН) могут пройти на стадион за 4 тыс. рублей, а на фан-сектор (115) — за 10 тыс. рублей.
В сезоне 2024/25 максимальная цена абонемента составляла 60 тыс. рублей. Проходка на фанатский сектор стоила 6 тыс. рублей, а для МГН — 2 тыс. рублей.
Отметим, что покупателям абонемента не нужно отдельно покупать билеты на домашние матчи. За ними забронировано место на стадионе в секторе, на который приобреталась проходка. Перед началом игры билет появляется в личном кабинете на Госуслугах.
При этом для посещения матчей РПЛ обязательно наличие Fan ID.
Узнать подробности о ценах и способах покупки абонементов можно на сайте ФК «Краснодар».
Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул.
Как писали Юга.ру, игроки Смолов, Дюпин и Газинский покинули ФК «Краснодар».