В Краснодаре состоится показ и обсуждение первого российского мокьюментари с использованием deepfake
Краснодарцев приглашают на просмотр фильма «Ровесник» с кинокритиком Кирой Кац (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 2 июня показ фильма «Ровесник». Картину будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
«Ровесник» — первый российский фильм в жанре мокьюментари с использованием deepfake. По сюжету повествование идет от первого лица главного героя — Гриши Киреева. Он будет распутывать историю, произошедшую в 1990-е: два друга основали успешный интернет-стартап, потом одного убили, а другой пропал без вести. Гриша встретится со свидетелями событий, а из интервью с ними смонтирует фильм. Результаты расследования не порадуют ни Киреева, ни его героев.
Картина — полнометражный дебют режиссера Федора Кудрявцева. В проекте снялись Анна Михалкова, Александр Яценко и Даниил Спиваковский.
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В фильме использовались различные возможности цифрового визуала: от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и дипфейк-графики. С помощью последней актеров «омолодили»: на лица молодых дублеров «пересадили» лица звезд из их домашних архивов и ранних фильмов.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 июня пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить».