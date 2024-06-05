Айтишники из Ростова-на-Дону создадут первое в России нейрокладбище за 30 млн рублей

Ростовская IT-компания запустит первое в России цифровое «Нейрокладбище». В проект инвестируют 30 млн рублей

4 июня телеграм-канал «Техномаркетинг» сообщил, что ритуальная служба Ритуал.ру заключила соглашение с IT-компанией Dragons Code о запуске цифрового «Нейрокладбища». Стартовые инвестиции в проект составят 30 млн рублей.



Технологии искусственного интеллекта позволят воспроизводить важные моменты из жизни усопших, их голоса и манеру общения.

Разработчики заявили, что услуга должна стать «революционным решением в ритуальной сфере, помогая людям справляться с горечью утраты и тяжелой депрессией». «Этот проект является значительным шагом вперёд в использовании технологий дипфейк, больших языковых моделей и синтеза речи в ритуальной сфере», — рассказал основатель компании Dragons Code Михаил Марцинюк. По словам председателя совета директоров Ритуал.ру Олега Шелягова, пилотную версию проекта планируют запустить в Москве уже в 2024 году.