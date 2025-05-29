Издание из Ростова-на-Дону оштрафовали на 3 млн рублей за новость о закрытом бомбоубежище

Ростовская область

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Ростовское интернет-издание DonDay заплатит крупный штраф за новость с недостоверной информацией

Ростовский областной суд опубликовал решение от 17 апреля 2025 года в отношении компании ООО «Смарт Медиа», владеющий новостным изданием DonDay.

В документе говорится, что владелец издания должен заплатить штраф размером 3 млн рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан (ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ). Минимальный штраф по такой статье — 1,5 млн рублей.

«Были слышны только взрывы»:

Речь идет о новости о закрытом бомбоубежище во время атаки беспилотников на Каменск-Шахтинский в ночь на 11 октября 2024 года. Журналисты сообщили, что люди не могли попасть в укрытие. Информацию они получили в сообществе «Ростов ВКурсе — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте». За подтверждением они также обратились в городскую администрацию, однако ответа не получили. При этом в суде сотрудник администрации не подтвердил факт обращения за комментарием. 

Позже журналисты DonDay обнаружили, что по указанному в первоисточнике адресу нет многоквартирного дома. После чего они удалили новость и опубликовали опровержение, однако в суде это не посчитали смягчающим обстоятельством и назначили максимальный штраф.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура и Роскомнадзор заблокировали около 70 тыс. интернет-ресурсов в 2023 году.

Деньги Журналистика Интернет Правосудие Роскомнадзор Ростов-на-Дону СВО СМИ Суд

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Издание из Ростова-на-Дону оштрафовали на 3 млн рублей за новость о закрытом бомбоубежище
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