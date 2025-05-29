Издание из Ростова-на-Дону оштрафовали на 3 млн рублей за новость о закрытом бомбоубежище

В документе говорится, что владелец издания должен заплатить штраф размером 3 млн рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан (ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ). Минимальный штраф по такой статье — 1,5 млн рублей.

Речь идет о новости о закрытом бомбоубежище во время атаки беспилотников на Каменск-Шахтинский в ночь на 11 октября 2024 года. Журналисты сообщили, что люди не могли попасть в укрытие. Информацию они получили в сообществе «Ростов ВКурсе — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте». За подтверждением они также обратились в городскую администрацию, однако ответа не получили. При этом в суде сотрудник администрации не подтвердил факт обращения за комментарием.

Позже журналисты DonDay обнаружили, что по указанному в первоисточнике адресу нет многоквартирного дома. После чего они удалили новость и опубликовали опровержение, однако в суде это не посчитали смягчающим обстоятельством и назначили максимальный штраф.