Между Ростовом-на-Дону и Краснодаром пройдет беговой ультрамарафон. За двое суток спортсмены пробегут более 360 км

Спортивный клуб «Бегограм» сообщил о проведении первого на юге России ультрамарафона. Он начнется 30 мая в 19:00 в Ростове и закончится 1 июня около 9:00 в Краснодаре. За два дня восемь атлетов преодолеют более 360 км.

Бегуны будут стартовать от улицы Социалистической, 145 в Ростове-на-Дону. Маршрут заранее продуман и поделен на отрезки.

Восемь атлетов будут проходить эстафету парно, меняясь на протяжении всей дистанции: пока один будет бежать, другой будет ехать на машине. Участников, преодолевших свой этап, автомобиль сопровождения доставит до старта следующего отрезка. За двое суток без сна каждый атлет пробежит в среднем 90 км.