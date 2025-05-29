Между Ростовом-на-Дону и Краснодаром пройдет беговой ультрамарафон. За двое суток спортсмены пробегут более 360 км

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Коллаж из фото атлетов ультрамарафона «Бегограм» © Телеграм-канал «Вестник Бегограма»
    Коллаж из фото атлетов ультрамарафона «Бегограм» © Телеграм-канал «Вестник Бегограма»

Марафон устраивают с целью привлечения внимания к донорству костного мозга

Спортивный клуб «Бегограм» сообщил о проведении первого на юге России ультрамарафона. Он начнется 30 мая в 19:00 в Ростове и закончится 1 июня около 9:00 в Краснодаре. За два дня восемь атлетов преодолеют более 360 км. 

Бегуны будут стартовать от улицы Социалистической, 145 в Ростове-на-Дону. Маршрут заранее продуман и поделен на отрезки.

Восемь атлетов будут проходить эстафету парно, меняясь на протяжении всей дистанции: пока один будет бежать, другой будет ехать на машине. Участников, преодолевших свой этап, автомобиль сопровождения доставит до старта следующего отрезка. За двое суток без сна каждый атлет пробежит в среднем 90 км.

31 мая на «Солнечном острове» состоится ежегодный благотворительный забег «Зеленый Марафон»:

Конечная точка ультрамарафона — краснодарский «Гриднев-Хлебъ» по улице Домбайской, 55, корпус 3.

«Вдохновившись эстафетой наших беговых друзей из Екатеринбурга Connect Community Run, которые пробежали 360 км из Екатеринбурга в Пермь, мы решили, что пора построить новый масштабный маршрут, соединив главные города юга», — пишут организаторы забега «Бегограм».

Главная цель ультрамарафона — поддержка «ДонорЮгЦентр» и привлечение внимания к донорству костного мозга

За прохождением эстафеты можно будет следить в режиме реального времени в телеграм-канале «Вестник Бегограма». Позднее атлеты планируют собрать документальный мини-фильм о забеге.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 июня пройдет вечер современного танца. 

Бег Краснодар Марафон Ростов-на-Дону Спорт

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