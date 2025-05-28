Авито Путешествия отметили лучших арендодателей Краснодарского края значком «Суперхозяин»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Авито Путешествия ввели статус «Суперхозяин» для арендодателей с лучшим уровнем сервиса

На Авито Путешествиях появился новый статус «Суперхозяин» для лучших арендодателей. Теперь платформа отмечает их специальным значком.

Кто получает бейдж?

Статус «Суперхозяин» присваивают тем, кто радует гостей отличным сервисом. Ключевые критерии:

  • Оценка сервиса от гостей — не ниже 41%.
  • Рейтинг профиля и объекта — 4,5+ балла.
  • Редкие отмены брони гостями.
  • Быстрые ответы в чате (в течение часа в рабочее время).
  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru

Отель под тысячами звезд:

Платформа обновляет данные ежедневно, чтобы список «Суперхозяев» всегда оставался актуальным.

Как рассказал руководитель B2B-маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима, около 15% от всех квартир и домов на платформе сдают «Суперхозяева» — это десятки тысяч объектов размещения. Больше всего жилья от «Суперхозяев» — в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Далее следуют Татарстан, а замыкают топ-5 Калининградская область и Москва.

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Что новый статус дает арендодателю?

  • Приоритет в поиске: объявления «Суперхозяев» показываются выше.
  • Выделение на карте: их объекты отмечены фиолетовым цветом.
  • Доверие гостей: значок привлекает больше внимания и повышает шансы на бронирование.

Платформа решила поощрить тех, кто первыми получили новый статус и поддерживали его продолжительное время: «Суперхозяева» получат наборы подарков с предметами интерьера.

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