В России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков

Верховный суд РФ предложил изменить меры наказания для тех, кто хранит наркотики, но не продает их. Зависимых хотят отправлять на реабилитацию вместо колонии

27 мая ТАСС сообщило, что Верховный суд России предложил сделать «более взвешенными» наказания за приобретение и хранение наркотиков, если они не связаны со сбытом. Людей, которые впервые попались с запрещенными веществами, предлагают отправлять не в колонию, а на реабилитацию в клинику.

Законопроект о внесении изменений в УК РФ вынесен на Пленум Верховного суда, пишет ТАСС.

«Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — отметили в Верховном суде.