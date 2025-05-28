В России могут смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков
Верховный суд РФ предложил изменить меры наказания для тех, кто хранит наркотики, но не продает их. Зависимых хотят отправлять на реабилитацию вместо колонии
27 мая ТАСС сообщило, что Верховный суд России предложил сделать «более взвешенными» наказания за приобретение и хранение наркотиков, если они не связаны со сбытом. Людей, которые впервые попались с запрещенными веществами, предлагают отправлять не в колонию, а на реабилитацию в клинику.
Законопроект о внесении изменений в УК РФ вынесен на Пленум Верховного суда, пишет ТАСС.
«Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — отметили в Верховном суде.
Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО:
Отменить лишения свободы предлагают и за изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и незаконную выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества (ст. 233 УК РФ). Это касается преступлений, совершенных впервые.
Кроме того, Верховный суд предложил снизить верхние пороги санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта с 10 до 5 лет и с 15 до 10 лет.
По данным Верховного суда, в 2019-2024 годах за наркопреступления осудили 13% от числа всех осужденных. В 2024 году осуждено около 70 тыс. человек, из которых 33,8% лиц были в возрасте от 18 до 29 лет, а 1,8% — несовершеннолетние.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске начала работу антинаркотическая квест-комната.