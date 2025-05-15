Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 16 мая начнет ходить «Комета». Узнали стоимость билетов

Краснодарский край

Распечатать

  • Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

С 16 мая начнется навигация еще одной скоростной «Кометы». Теплоход будет курсировать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Компания «ВодоходЪ Экспресс» анонсировала на 16 мая старт морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Перевозить пассажиров будет скоростной теплоход «Комета». Судно на трех подводных крыльях развивает скорость до 65 километров в час.

Продажа билетов доступна на семь дней вперед. «Комета» предусматривает тарифы классов «Стандарт» и «Комфорт».

В первом случае пассажиры будут сидеть в центральной части теплохода. Во втором — в носовой и в стоимость включено питание.

Читайте также:

Расписание и тарифы:

  • Новороссийск — Геленджик. Отправление в 07:00, прибытие в 08:00. Взрослый — 800 рублей и 1000 рублей (стандарт и комфорт соответственно), детский (до 14 лет) — 500 и 800 рублей.

  • Геленджик — Сочи. Отправление в 08:15, прибытие в 12:30. Взрослый — 4000 рублей и 5500 рублей, детский — 3000 и 4500 рублей.

  • Новороссийск — Сочи. Отправление в 07:00, прибытие в 12:30. Взрослый — 4500 и 6000 рублей, детский — 3300 и 5000 рублей.

  • Сочи — Геленджик. Отправление в 15:00, прибытие в 18:15. Взрослый — 4000 и 5500 рублей, детский — 3000 и 4500 рублей.

  • Геленджик — Новороссийск. Отправление в 18:30, прибытие в 19:30. Взрослый — 800 и 1000 рублей, детский — 500 и 800 рублей.

  • Сочи — Новороссийск. Отправление в 15:00, прибытие в 19:30. Взрослый — 4500 и 6000 рублей, детский — 3300 и 5000 рублей.

Купить билет можно онлайн на сайте перевозчика или в кассах морских вокзалов Сочи, Новороссийска или на пассажирском пирсе в Геленджике.

С 25 мая между Геленджиком, Туапсе и Сочи будет курсировать и другое судно «Комета». В списке должна была быть Анапа, но город исключили из навигации.

Как писали Юга.ру, Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию. Его ждут уже 33 года.

Геленджик Курорты и туризм Новороссийск путешествия Сочи Транспорт Черное море

Новости

Краснодар победил в двух номинациях конкурса «Торговля России 2025»
Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 16 мая начнет ходить «Комета». Узнали стоимость билетов
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место
Тепло не наступает. В Краснодарском крае ближайшие дни будут дождливыми
В Анапе и Темрюкском районе временно отменят турналог из-за разлива мазута
В Краснодаре пройдет лекция об истории китайской мультипликации

Лента новостей

Реклама на сайте