Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 16 мая начнет ходить «Комета». Узнали стоимость билетов
С 16 мая начнется навигация еще одной скоростной «Кометы». Теплоход будет курсировать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
Компания «ВодоходЪ Экспресс» анонсировала на 16 мая старт морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Перевозить пассажиров будет скоростной теплоход «Комета». Судно на трех подводных крыльях развивает скорость до 65 километров в час.
Продажа билетов доступна на семь дней вперед. «Комета» предусматривает тарифы классов «Стандарт» и «Комфорт».
В первом случае пассажиры будут сидеть в центральной части теплохода. Во втором — в носовой и в стоимость включено питание.
Расписание и тарифы:
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Новороссийск — Геленджик. Отправление в 07:00, прибытие в 08:00. Взрослый — 800 рублей и 1000 рублей (стандарт и комфорт соответственно), детский (до 14 лет) — 500 и 800 рублей.
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Геленджик — Сочи. Отправление в 08:15, прибытие в 12:30. Взрослый — 4000 рублей и 5500 рублей, детский — 3000 и 4500 рублей.
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Новороссийск — Сочи. Отправление в 07:00, прибытие в 12:30. Взрослый — 4500 и 6000 рублей, детский — 3300 и 5000 рублей.
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Сочи — Геленджик. Отправление в 15:00, прибытие в 18:15. Взрослый — 4000 и 5500 рублей, детский — 3000 и 4500 рублей.
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Геленджик — Новороссийск. Отправление в 18:30, прибытие в 19:30. Взрослый — 800 и 1000 рублей, детский — 500 и 800 рублей.
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Сочи — Новороссийск. Отправление в 15:00, прибытие в 19:30. Взрослый — 4500 и 6000 рублей, детский — 3300 и 5000 рублей.
Купить билет можно онлайн на сайте перевозчика или в кассах морских вокзалов Сочи, Новороссийска или на пассажирском пирсе в Геленджике.
С 25 мая между Геленджиком, Туапсе и Сочи будет курсировать и другое судно «Комета». В списке должна была быть Анапа, но город исключили из навигации.
Как писали Юга.ру, Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию. Его ждут уже 33 года.