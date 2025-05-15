Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 16 мая начнет ходить «Комета». Узнали стоимость билетов

С 16 мая начнется навигация еще одной скоростной «Кометы». Теплоход будет курсировать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Компания «ВодоходЪ Экспресс» анонсировала на 16 мая старт морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Перевозить пассажиров будет скоростной теплоход «Комета». Судно на трех подводных крыльях развивает скорость до 65 километров в час.

Продажа билетов доступна на семь дней вперед. «Комета» предусматривает тарифы классов «Стандарт» и «Комфорт».

В первом случае пассажиры будут сидеть в центральной части теплохода. Во втором — в носовой и в стоимость включено питание.