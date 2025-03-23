Из Москвы запустят автобусы в Геленджик, Новороссийск и Анапу. Сколько стоят билеты?

Из Москвы 11 июня начнут курсировать автобусы на Черноморские курорты

22 марта пресс-служба АММТ (Автовокзалы Москвы — Московский транспорт) сообщила о запуске сезонного автобусного маршрута «Москва — Геленджик». Запланированы остановки в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Кабардинке. Автобусы будут курсировать с 11 июня до 20 сентября. Отправляться они будут с московского автовокзала «Новоясеневская» ежедневно в 10:00.

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В сообщении говорится, что стоимость проезда из Москвы до Анапы, Новороссийска, Кабардинки и Геленджика для взрослых составит 6,5 тыс. рублей, для детей до 12 лет предусмотрена скидка 50%. За багаж нужно доплатить 650 рублей. Билеты уже в продаже.