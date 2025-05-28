В Краснодаре «Ростелеком» поддержал форум независимых театров

Трехдневная программа мероприятия включала показ пяти спектаклей ростовских коллективов «Линии» и «Муха театр», пресс-конференцию и круглый стол с онлайн-трансляцией для режиссеров, актеров, театроведов и студентов культурных вузов. Форум организовал на своей площадке в Краснодаре «Один театр». Задачи проекта — поддержка культурных инициатив, обмен опытом между труппами из разных городов, знакомство краснодарских зрителей с новыми постановками и актерскими командами. «Негосударственный театр — достаточно новое и смелое явление в нашем обществе, и задача проекта «На связи» ‎в том, чтобы построить отношения между разрозненными независимыми коллективами. Важным событием форума стал круглый стол, на котором наше профессиональное комьюнити обсудило планы сотрудничества и пути движения вперед, в том числе способы развития за счет цифровых инноваций. Я рад, что специалисты «Ростелекома» сделали доклад о технологиях, которые позволяют по-новому работать с аудиторией и оптимизировать рутинные процессы, тем самым обеспечивая стабильность работы культурных институций», — отметил сооснователь и директор «Одного театра» Алексей Мосолов.

События форума охватили около тысячи зрителей и участников из Краснодара, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростов-на-Дону.



В программе круглого стола, который был посвящен творческим и административным проблемам независимых театров, поучаствовали несколько специалистов «Ростелекома». Они рассказали о возможностях ИИ в работе с аудиторией культурных заведений.



«Театр — это мир эмоций и впечатлений, и сегодня цифровые инструменты могут делать так, чтобы зрители чаще приходили сюда за новыми эмоциями. Чат-боты, голосовые помощники и системы коллтрекинга способны быстро информировать публику о новых постановках и событиях, побуждая открывать для себя театр или возвращаться в него. На отраслевом форуме «‎На связи» наши специалисты предложили идею разработки единой базы зрителей для всех независимых театров юга России. Реализация такого проекта на основе ИИ позволит создать перекрестную посещаемость и обеспечит стабильную загрузку залов. Внедрение современных технологий и обмен данными — возможность для театров быть максимально востребованными, а для зрителей — не пропускать значимые культурные события региона», — рассказал директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на юге Алексей Коротких.