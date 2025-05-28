Коллективы современного танца из пяти городов России выступят в Краснодаре. Узнали программу

В Краснодаре 3 июня пройдет вечер современного танца. Зрителям покажут танцевальные спектакли и миниатюры

Хореограф и организатор фестиваля современного танца «Тенденция.Поколение» Юлия Блохина анонсировала на 3 июня вечер современного танца. На камерной сцене Краснодарского театра драмы выступят семь танцевальных коллективов из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа. Их работы отобрали эксперты фестиваля. Какие танцевальные спектакли и миниатюры увидят зрители: «Справа налево», Connect studio, Воронеж.

«Не боясь конфронтации или когда я полюбил», творческая мастерская «ВыЯвление», Краснодар.

«Интервью с мечтателем», Елизавета Галина, Самара.

«Present, покрытое пылью», Юлия Небесная, Самара.

«Секрет Евы», школа «Параллельная позиция», Сочи.

«Пляска», танцевальная компания «Узел», Краснодар.

«Марине А», студия танца «Зодчие дети», Ростов-на-Дону.

Показы пройдут 3 июня с 19:00 до 20:30, билеты стоят от 900 до 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

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«Тенденция» — фестиваль современного танца, который проходит в Краснодаре с 2016 года. В 2023 году у фестиваля открылось новое направление — «Поколение». В рамках проекта проводятся конкурс, мастер-классы, спектакли и лекции для развития современного танца среди молодых танцовщиков и хореографов.