Коллективы современного танца из пяти городов России выступят в Краснодаре. Узнали программу
В Краснодаре 3 июня пройдет вечер современного танца. Зрителям покажут танцевальные спектакли и миниатюры
Хореограф и организатор фестиваля современного танца «Тенденция.Поколение» Юлия Блохина анонсировала на 3 июня вечер современного танца.
На камерной сцене Краснодарского театра драмы выступят семь танцевальных коллективов из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа. Их работы отобрали эксперты фестиваля.
Какие танцевальные спектакли и миниатюры увидят зрители:
- «Справа налево», Connect studio, Воронеж.
- «Не боясь конфронтации или когда я полюбил», творческая мастерская «ВыЯвление», Краснодар.
- «Интервью с мечтателем», Елизавета Галина, Самара.
- «Present, покрытое пылью», Юлия Небесная, Самара.
- «Секрет Евы», школа «Параллельная позиция», Сочи.
- «Пляска», танцевальная компания «Узел», Краснодар.
- «Марине А», студия танца «Зодчие дети», Ростов-на-Дону.
Показы пройдут 3 июня с 19:00 до 20:30, билеты стоят от 900 до 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:
«Тенденция» — фестиваль современного танца, который проходит в Краснодаре с 2016 года. В 2023 году у фестиваля открылось новое направление — «Поколение». В рамках проекта проводятся конкурс, мастер-классы, спектакли и лекции для развития современного танца среди молодых танцовщиков и хореографов.
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