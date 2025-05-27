ЕвроХим-БМУ отметил профессиональный праздник — День химика

В этом году 39 работников предприятия отметили почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли РФ, ЕвроХим-БМУ, Росхимпрофсоюза и благодарственными письмами главы Белореченского района.



«Я уверен в том, что наш продукт получается благодаря тому, что люди вкладывают в него свою душу и сердце. Каждый этап производства, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции, пронизан вниманием и заботой сотрудников. Они, как алхимики, смешивают компоненты, контролируют процессы, следят за реакциями, чтобы получить тот самый идеальный состав, который принесет пользу земле и людям. Прорабатываются новые инвестпроекты, мы будем развиваться и достигать новых вершин», — поделился исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Синигибский Сергей Анатольевич.



Он поздравил сотрудников, чьи портреты в преддверии Дня химика занесли на заводскую доску почета.