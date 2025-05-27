ЕвроХим-БМУ отметил профессиональный праздник — День химика
В честь Дня Химика на предприятии ЕвроХим-БМУ состоялся праздник, где наградили лучших сотрудников производства
В этом году 39 работников предприятия отметили почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли РФ, ЕвроХим-БМУ, Росхимпрофсоюза и благодарственными письмами главы Белореченского района.
«Я уверен в том, что наш продукт получается благодаря тому, что люди вкладывают в него свою душу и сердце. Каждый этап производства, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции, пронизан вниманием и заботой сотрудников. Они, как алхимики, смешивают компоненты, контролируют процессы, следят за реакциями, чтобы получить тот самый идеальный состав, который принесет пользу земле и людям. Прорабатываются новые инвестпроекты, мы будем развиваться и достигать новых вершин», — поделился исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Синигибский Сергей Анатольевич.
Он поздравил сотрудников, чьи портреты в преддверии Дня химика занесли на заводскую доску почета.
В мероприятии участвовали: председатель районного совета депутатов Марченко Т.П., глава Белореченска Абрамов А.В., председатель совета Белореченска Кардашин Г.Г., председатель краевого «Росхимпрофсоюза» Садыкова Л.И.
Также в День химика прошел фестиваль талантов, где сотрудники проявили свое мастерство в прикладном искусстве и продемонстрировали творческие способности на сцене. Завершился праздник концертной программой.
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