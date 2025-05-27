ЕвроХим-БМУ отметил профессиональный праздник — День химика

Реклама ООО "ЕвроХим-БМУ" ИНН: 2303025270 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLDE7
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой ЕвроХим
    © Фото предоставлено пресс-службой ЕвроХим

В честь Дня Химика на предприятии ЕвроХим-БМУ состоялся праздник, где наградили лучших сотрудников производства

В этом году 39 работников предприятия отметили почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли РФ, ЕвроХим-БМУ,  Росхимпрофсоюза и благодарственными письмами главы Белореченского района.

«Я уверен в том, что наш продукт получается благодаря тому, что люди вкладывают в него свою душу и сердце. Каждый этап производства, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции, пронизан вниманием и заботой сотрудников. Они, как алхимики, смешивают компоненты, контролируют процессы, следят за реакциями, чтобы получить тот самый идеальный состав, который принесет пользу земле и людям. Прорабатываются новые инвестпроекты, мы будем развиваться и достигать новых вершин», — поделился исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Синигибский Сергей Анатольевич.

Он поздравил сотрудников, чьи портреты в преддверии Дня химика занесли на заводскую доску почета.

Читайте также:

В мероприятии участвовали: председатель районного совета депутатов Марченко Т.П., глава Белореченска Абрамов А.В., председатель совета Белореченска Кардашин Г.Г., председатель краевого «Росхимпрофсоюза» Садыкова Л.И.

Также в День химика прошел фестиваль талантов, где сотрудники проявили свое мастерство в прикладном искусстве и продемонстрировали творческие способности на сцене. Завершился праздник концертной программой.

Как писали Юга.ру, «ЕвроХим» рассказал, как развивает бренды городов в Краснодарском крае, Волгоградской и Мурманской областях.

Белореченский район ЕвроХим Наука Праздники Производство Промышленность

Новости

В Краснодаре в Японском саду появилась скульптура «утренней» девочки
Омбудсмен Кубани раскритиковал законопроект об усыплении бездомных животных
«Спасибо за игру, чемпионы». Смолов, Дюпин и Газинский покинули ФК «Краснодар»
В Грозном построят второй по высоте в России небоскреб. Госфонд выделит на первые этапы проекта 2,5 млрд рублей
Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей. Дорога будет платной
Кинотеатры Краснодара покажут «Лило и Стич» студии Disney, но под другим названием

Лента новостей

Реклама на сайте