В Краснодаре, Ставрополе и Симферополе провели серию ESG-квизов для студентов

Краснодарский край, Ставропольский край, Крым

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка
    © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

Для студентов вузов и ссузов Ставрополя, Краснодара и Симферополя организовали серию интеллектуальных ESG-квизов

14 мая пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что в ESG-квизах поучаствовали более 100 студентов из Краснодара, Севастополя и Ставрополя. Они собрались в команды, чтобы проверить свои знания и посоревноваться друг с другом.

В каждом из трех городов за победу боролись пять студенческих команд. Вопросы охватывали широкий спектр тем. Такой формат позволил проверить эрудицию участников и вовлечь их в обсуждение.

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Мероприятия прошли при поддержке руководства региональных отделений Сбера. Представители банка пообщались со студентами, поделились опытом и рассказали о карьерных возможностях в банке.

«Мы видим, как меняется восприятие устойчивого развития у молодежи. Сегодня ESG — это не только про экологию, но и про выбор: как жить, как работать, как взаимодействовать с окружающим миром. Через такие квизы мы не просто рассказываем об этом — мы вовлекаем, задаем направление, формируем ответственное поколение. И для нас в Сбере важно быть частью этого процесса, особенно в таких регионах, как Ставрополье, где у ребят огромный потенциал и искренний интерес к будущему своей земли», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Экоквизы стали частью программы марафона заботы о природе «Зеленая весна». В него входят акции «Сад памяти», «День Волги», «Весенний кубок чистоты Чистых игр». В этом году запланировано более 500 мероприятий. Узнать расписание активностей можно на платформе Сбера «Сберегаем вместе». Она предоставляет пользователям доступ к актуальной информации о здоровье, природе и заботе об окружающих. В разделе «Всегда рядом» собраны подробности о проектах и партнерствах Сбера. 

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