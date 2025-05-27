В Краснодаре собираются установить рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Краснодарцев приглашают поучаствовать в установке рекорда России по самому массовому запуску мыльных пузырей — 300 000 штук

1 июня в 10:00 в микрорайоне Образцово стартует праздничный фестиваль. В День защиты детей на территории ЖК откроется парк «Флагманский». Главным событием праздника станет попытка одновременно запустить около 300 000 мыльных пузырей — в случае успеха достижение зафиксируют в Книге редордов России.

Старт запуска мыльных пузырей — в 11:00.
Адрес: Краснодар, микрорайон Образцово, парк «Флагманский».

На открытии парка и фиксации рекорда ожидают заместителя главы города, председателя городской Думы и представителей администрации.

Днем гостей фестиваля ждут:

  • аниматоры, мастер-классы по футболу и стритболу на спортивной аллее;
  • тренировка от профи на памп-треке;
  • творческие мастерские и гигантская раскраска-баннер;
  • выставка картин от инклюзивного кафе;
  • квесты, игры и зона для владельцев собак с лекциями кинологов;
  • пенная вечеринка (в 16:00)

Крио-шоу от Круэллы, знакомство с робособакой и театральное выступление:

В вечерней программе (с 17:00):

  • импровизированный «Арбат» с живой музыкой и камерными выступлениями;
  • шоу иллюзионистов и акробатов на гироскутерах;
  • мастер-классы по бачате и игре на барабанах;
  • кино под открытым небом (начало в 20:00).
  • © Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити
    © Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

Как писали Юга.ру, 31 мая в краснодарском парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег: участники попытаются преодолеть дистанцию в 4,2 км, а пожертвования пойдут на помощь детям с особенностями развития.

ГК ИНСИТИ Город Краснодар Парки Праздники рекорды

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