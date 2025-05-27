В Краснодаре собираются установить рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей

Краснодарцев приглашают поучаствовать в установке рекорда России по самому массовому запуску мыльных пузырей — 300 000 штук

1 июня в 10:00 в микрорайоне Образцово стартует праздничный фестиваль. В День защиты детей на территории ЖК откроется парк «Флагманский». Главным событием праздника станет попытка одновременно запустить около 300 000 мыльных пузырей — в случае успеха достижение зафиксируют в Книге редордов России.

Старт запуска мыльных пузырей — в 11:00.

Адрес: Краснодар, микрорайон Образцово, парк «Флагманский».

На открытии парка и фиксации рекорда ожидают заместителя главы города, председателя городской Думы и представителей администрации.

Днем гостей фестиваля ждут: аниматоры, мастер-классы по футболу и стритболу на спортивной аллее;

тренировка от профи на памп-треке;

творческие мастерские и гигантская раскраска-баннер;

выставка картин от инклюзивного кафе;

квесты, игры и зона для владельцев собак с лекциями кинологов;

пенная вечеринка (в 16:00)

Крио-шоу от Круэллы, знакомство с робособакой и театральное выступление: 1 июня в Абрау-Дюрсо пройдет летний фестиваль

В вечерней программе (с 17:00): импровизированный «Арбат» с живой музыкой и камерными выступлениями;

шоу иллюзионистов и акробатов на гироскутерах;

мастер-классы по бачате и игре на барабанах;

кино под открытым небом (начало в 20:00).

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