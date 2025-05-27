В Краснодаре собираются установить рекорд России по самому массовому запуску мыльных пузырей
Краснодарцев приглашают поучаствовать в установке рекорда России по самому массовому запуску мыльных пузырей — 300 000 штук
1 июня в 10:00 в микрорайоне Образцово стартует праздничный фестиваль. В День защиты детей на территории ЖК откроется парк «Флагманский». Главным событием праздника станет попытка одновременно запустить около 300 000 мыльных пузырей — в случае успеха достижение зафиксируют в Книге редордов России.
Старт запуска мыльных пузырей — в 11:00.
Адрес: Краснодар, микрорайон Образцово, парк «Флагманский».
На открытии парка и фиксации рекорда ожидают заместителя главы города, председателя городской Думы и представителей администрации.
Днем гостей фестиваля ждут:
- аниматоры, мастер-классы по футболу и стритболу на спортивной аллее;
- тренировка от профи на памп-треке;
- творческие мастерские и гигантская раскраска-баннер;
- выставка картин от инклюзивного кафе;
- квесты, игры и зона для владельцев собак с лекциями кинологов;
- пенная вечеринка (в 16:00)
Крио-шоу от Круэллы, знакомство с робособакой и театральное выступление:
В вечерней программе (с 17:00):
- импровизированный «Арбат» с живой музыкой и камерными выступлениями;
- шоу иллюзионистов и акробатов на гироскутерах;
- мастер-классы по бачате и игре на барабанах;
- кино под открытым небом (начало в 20:00).
Как писали Юга.ру, 31 мая в краснодарском парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег: участники попытаются преодолеть дистанцию в 4,2 км, а пожертвования пойдут на помощь детям с особенностями развития.