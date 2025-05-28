От перчаток до настолок. В Краснодаре пройдет своп в парке

На эко-акции можно обменяться одеждой и другими вещами (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 31 мая эко-акцию «Зеленая суббота». На мероприятии желающие смогут обменяться неограниченным количеством предметов одежды, обуви и аксессуаров, головных уборов, шарфов, перчаток, сумок, украшений, ремней и галстуков. Также для обмена примут книги, пазлы, детские игрушки и настольные игры.

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Все предметы и вещи должны быть чистыми и без повреждений. Не подлежат обмену белье, одежда для сна и носочно-чулочные изделия.

По словам организаторов — экологической партии «Зеленые», акция способствует продвижению осознанного потребления и экологичного образа жизни и снижает экономическую нагрузку на жителей. Акция пройдет 31 мая с 10:00 до 15:00 в Рождественском парке по улице 70-летия Октября, 3/1.