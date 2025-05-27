В Сочи отметят столетие курорта. Что в программе?
На День города запланирована обширная праздничная программа (0+)
На сайте «Дома культуры» Сочи опубликовали программу мероприятий по случаю празднования Дня города.
26 мая 1925 года Сочи был присвоен статус курорта общегосударственного значения. В этом статусе он отметит столетие. По традиции, День города Сочи отмечают в последнюю субботу весны — в этом году это 31 мая.
Празднование начнется 29 мая в сквере на улице Навагинской — там до 1 июня будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также пройдет конкурс «Лучший авторский сувенир Сочи 2025».
31 мая в 10:00 пройдет торжественная церемония поднятия флага Сочи на площади перед администрацией города. После поднятия флага на площади до 22:00 будет проходить праздничный концерт «Сочи — город вечной красоты».
31 мая в 11:00 на набережной реки Сочи состоится открытие пешеходного моста, с 12:00 до 17:00 пройдет концерт, а с 17:00 до 20:00 барабанное шоу.
На площади искусств 31 мая в 10:00 пройдет соревнование по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето».
На пляже «Приморский» с 13:00 до 15:00 будут готовить мидии порцией 300 кг.
Крио-шоу от Круэллы, знакомство с робособакой и театральное выступление:
31 мая День города в Центральном районе отметят на пляже «Ривьера» — с 7:00 до 22:00 там пройдут развлекательные мероприятия для детей и выступит диджей. В спорткомплексе на улице Донской пройдет спортивный праздник. В историческом парке «Ривьера» и его филиалах запланированы семейные программы, фестиваль «Открытый микрофон», раздача мороженого и бесплатное посещение аттракционов для детей.
В сквере перед пляжным комплексом «Ривьера» 31 мая в 15:00 откроется Фестиваль сочинского чая с китайскими традициями «Чайный путь».
Также концертные программы и театральные постановки запланированы в Зимнем Театре и Органном зале. В муниципальном Новом Театре состоятся сразу четыре детских показа.
В парке культуры и отдыха в Адлерском районе 31 мая с 16:00 пройдут тематические выставки, мастер-классы и конкурсы. В 18:00 откроется ярмарка «Вкусный Сочи» и состоится гала-концерт «Мой Сочи! Я тобой горжусь!».
В «Сочи Парке» с 31 мая по 1 июня запланирована развлекательная программа, праздничные шоу, выступление цирка Никулина и представление в дельфинарии. 31 мая в 20:00 в парке пройдет концерт Вани Дмитриенко.
В Лазаревском районе 31 мая в 9:00 пройдет утренняя зарядка, в 11:00 состоится концертная программа «Город у моря», в 15:00 фестиваль юных художников. В 15:30 в сквере Кирова запланирован поэтический марафон.
31 мая с 11:00 до 19:00 в парке 50 лет Победы в Хостинском районе состоится праздничный концерт.
1 июня запланированы фестивали и развлекательные программы для детей на Площади Флага.
На «Курорте Красная Поляна» 1 июня откроется фестиваль Bonus Summer Camp, на курорте «Роза Хутор» пройдет тематическая программа «Путешествие в мир природы», на курорте «Газпром Поляна» — «Праздник детства».
Сочинский государственный цирк 1 июня проведет бесплатные мастер-классы, мини-представление «Цирк на траве» и вечерний кинопоказ.
Также тематические встречи и обзорные экскурсии подготовили библиотеки и музеи города.
Как писали Юга.ру, 30 мая в Краснодаре пройдет книжный фестиваль «Ещенемарт».