В Сочи отметят столетие курорта. Что в программе?

На сайте «Дома культуры» Сочи опубликовали программу мероприятий по случаю празднования Дня города.

26 мая 1925 года Сочи был присвоен статус курорта общегосударственного значения. В этом статусе он отметит столетие. По традиции, День города Сочи отмечают в последнюю субботу весны — в этом году это 31 мая.

Празднование начнется 29 мая в сквере на улице Навагинской — там до 1 июня будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также пройдет конкурс «Лучший авторский сувенир Сочи 2025».

31 мая в 10:00 пройдет торжественная церемония поднятия флага Сочи на площади перед администрацией города. После поднятия флага на площади до 22:00 будет проходить праздничный концерт «Сочи — город вечной красоты».

31 мая в 11:00 на набережной реки Сочи состоится открытие пешеходного моста, с 12:00 до 17:00 пройдет концерт, а с 17:00 до 20:00 барабанное шоу.

На площади искусств 31 мая в 10:00 пройдет соревнование по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето».

На пляже «Приморский» с 13:00 до 15:00 будут готовить мидии порцией 300 кг.