Парковку возле ж/д вокзала Сочи сделали бесплатной на 15 минут
Свободный заезд доступен всем автомобилям на четверть часа
26 мая в телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщили, что парковка у железнодорожного вокзала станет бесплатной до 15 минут.
В Сочи парковку у Зимнего театра сделали платной:
«Теперь у автолюбителей есть 15 минут бесплатной парковки у ж/д вокзала. Такси и частный транспорт смогут комфортно высаживать пассажиров, следующих на платформы», — прокомментировали сотрудники департамента.
Также департамент заявил, что в ближайшее время дорожные рабочие нанесут разметку и установят делиниаторы.
Как писали Юга.ру, власти Сочи временно отменили платные парковки в Лазаревском районе по требованию жителей.