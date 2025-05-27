Парковку возле ж/д вокзала Сочи сделали бесплатной на 15 минут

Краснодарский край

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  • Железнодорожный вокзал в Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Железнодорожный вокзал в Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Свободный заезд доступен всем автомобилям на четверть часа

26 мая в телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщили, что парковка у железнодорожного вокзала станет бесплатной до 15 минут. 

В Сочи парковку у Зимнего театра сделали платной:

«Теперь у автолюбителей есть 15 минут бесплатной парковки у ж/д вокзала. Такси и частный транспорт смогут комфортно высаживать пассажиров, следующих на платформы», — прокомментировали сотрудники департамента.

Также департамент заявил, что в ближайшее время дорожные рабочие нанесут разметку и установят делиниаторы.

Как писали Юга.ру, власти Сочи временно отменили платные парковки в Лазаревском районе по требованию жителей.

Автомобили Дороги парковки Сочи Транспорт

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Парковку возле ж/д вокзала Сочи сделали бесплатной на 15 минут
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