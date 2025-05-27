В Краснодаре покажут моноспектакль «Клюковка-Богинька» по мемуарам Людмилы Гурченко
В краснодарском центре психологии «Люди-игры» разыграют моноспектакль, посвященный отцовской любви (18+)
Телеграм-канал «Театральные мгновенья» сообщил, что 14 июня в Краснодаре пройдет моноспектакль «Клюковка-Богинька». Его поставила заслуженная артистка Кубани Евгения Белова по мемуарам народной артистки Людмилы Гурченко.
Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:
Спектакль рассказывает об отцовской любви Марка Гавриловича к своей маленькой дочке Люсе. Это стало опорой и вдохновением для творчества артистки. Ее сыграет Дарья Комова.
Мероприятие начнется в 19:00 в центре психологии «Люди-игры» по адресу: Красноармейская, 45. Билеты доступны по ссылке.
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