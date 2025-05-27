В Краснодаре покажут моноспектакль «Клюковка-Богинька» по мемуарам Людмилы Гурченко

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Театральные мгновенья» https://t.me/teatralnyemgnovenia/5356
    © Скриншот из телеграм-канала «Театральные мгновенья» https://t.me/teatralnyemgnovenia/5356

В краснодарском центре психологии «Люди-игры» разыграют моноспектакль, посвященный отцовской любви (18+)

Телеграм-канал «Театральные мгновенья» сообщил, что 14 июня в Краснодаре пройдет моноспектакль «Клюковка-Богинька». Его поставила заслуженная артистка Кубани Евгения Белова по мемуарам народной артистки Людмилы Гурченко.

Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:

Спектакль рассказывает об отцовской любви Марка Гавриловича к своей маленькой дочке Люсе. Это стало опорой и вдохновением для творчества артистки. Ее сыграет Дарья Комова.

Мероприятие начнется в 19:00 в центре психологии «Люди-игры» по адресу: Красноармейская, 45. Билеты доступны по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи «Под небом голубым».

Краснодар отдых Психология Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре покажут моноспектакль «Клюковка-Богинька» по мемуарам Людмилы Гурченко
Краснодарцев приглашают на музыкальный вечер «История в звуках гитары»
Республики Северного Кавказа замкнули рейтинг по благосостоянию семей
В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей. В 38 муниципалитетах получают меньше
Поздравления от Путина, Кондратьева и Овечкина, подкол от «Зенита» и празднование под «Король и Шут». Собрали реакции на чемпионство ФК «Краснодар»
На курортах Краснодарского края стоимость «квадрата» жилья выросла на 16%

Лента новостей

Реклама на сайте